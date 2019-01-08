Başkan Sözen, mahalle sakinleriyle buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, halk buluşmaları kapsamında Odaönü, Karakaya ve Boztepe Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Genç, yaşlı, kadın, çocuk herkesle tek tek sohbet eden Sözen, vatandaşların istek ve dileklerini de geri çevirmedi. Mahalle Muhtarları ile de sorunların çözümü noktasında istişare yapan Başkan Sözen'e, eşi Hatice Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP kadın kolları, gençlik kolları, partililer ve ilçe seçim komitesi üyeleri eşlik etti. Başkan Sözen gittiği her mahallede, büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı.

Sözen, “Öncelikle bu soğukta sizleri üşüttüğüm için, helallik istiyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Kendimi bu köylerin parçası olarak hissediyorum. Gururla ifade ediyorum ki, Odaönü'nde, Boztepe'de, Karakaya'da, Yalçıbidi'nde akrabalıklarım var. Ben buranın çocuğuyum, buranın evladıyım. Sizlerin bir parçası olmaktan her zaman mutlu oldum, gurur duydum. Sizin için 24 saat çalışan, gecesini gündüzüne katan bir kardeşinizim. Yeni yasayla Manavgat büyüdü. Böylesine dev bir havzaya hizmet etmek oldukça zor. Yazın 1 milyon nüfusa kadar ulaşıyoruz. Belediyenin de dev bir bütçesi, 40 müdürlüğü, 2 bin 200 çalışanı var. Böyle bir yapıyı idame ettirebilmek, topluma layık olduğu, hak ettiği hizmeti verebilmek yoğun çalışma gerektiriyor. Sokakta, mahallelerimizde insanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyan bir insanım. Hiçbir zaman korumayla gezen bir insan olmadım. Hiçbir zaman kapısını kapatıp, o makam odasında veya otellerde keyif çatan, bir insan olmadım, olmayacağım. Otellere program olmadan, resmi davetler olmadan asla gitmiyorum. Bütün gücüm, bütün inancım, bütün gayretim çalışmak. Yoğun çalışma tempomuzda sizlerle sık sık biraraya gelemesek de gönlümüz, kalbimiz bir. Belediyemizin bütün birimleri sizler için çalışıyor” dedi.

“Türkiye'nin en çok yatırım yapan ilk 15 Belediyesinden biriyiz”

Manavgat Belediyesinin bütün mahallelere gücü nispetinde yatırım yaptığını belirten Sözen, “Türkiye'nin en çok yatırım yapan, İller Bankası istatistiklerinde de kayıtlıdır, ilk 15 belediyenin içindedir Manavgat Belediyesi. Bunu bütün imkansızlıklarla yapmaya çalıştık. Bizim enerjimiz bu değil, heyecanımız bu değil. Bizim birikimimizin getirisi bu değil. Çok daha fazla yatırım yapabilecek, çok daha toplumu mutlu edebilecek projeleri üretebilecek bilgi ve deneyimimiz oldu.”