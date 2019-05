Başkan Sözen muhtarlarla bir araya geldi

Sözen, "Yeni dönemde mahallelerimizin eksiklerini gidermek anlamında birlik ve beraberlik içinde çalışmayı diliyorum. Önümüzde bir 5 yıl var. Hepinize yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen kahvaltıya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri de katıldı. Kahvaltıda, Manavgat Belediyesi'nde Başkan Şükrü Sözen ile yeni dönemde görev yapacak olan başkan yardımcıları ve birim müdürleri görev alanlarını anlattı, muhtarlar ile tanışarak birbirlerine başarılar diledi.

Muhtarların kendilerini ve mahallerini tanıtmasının ardından düşüncelerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni seçilen ve görevine devam eden muhtarlarla birlikte Manavgat için yol arkadaşlığı yapacaklarını belirterek, gece gündüz demeden hizmet üreteceklerini ifade etti.

“Muhtarlarımızla büyük bir aileyiz”

Yeni bir düzenin başlangıcında olduklarını belirten Sözen, “Tüm mahallelerimizde demokratik bir süreç yaşandı. Her birinizin katkısı ve kıymeti var. Hiçbir tatsızlık, kırgınlık olmadan üzüleceğimiz bir olay yaşanmadan bir seçimi neticeye götürdük. Demokrasi tecelli etti. Yeni göreve gelen ve devam eden arkadaşım oldu. Görevini bırakan muhtar arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımla da hayırlı bir çalışma dönemi diliyorum. Gururla söylüyorum. Hepiniz benim yol arkadaşım, mesai arkadaşlarımsınız. Sizlerle çalışmaktan her zaman mutlu olduk. 10 yıldır olduğu gibi aynı dostluk, kardeşlik çerçevesinde hepinizin huzurla, başarıyla hizmet ettiği bir 5 yıl diliyorum. Yeni dönemde mahallelerimizin eksiklerini gidermek anlamında birlik ve beraberlik içinde çalışmayı diliyorum. Önümüzde bir 5 yıl var. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Şimdiden sonra yeni göreve gelen müdür ve başkan yardımcılarımızla görüşerek sorunları çözmek adına her konuda destek alabilirsiniz” dedi.

“Büyükşehir ile koordineli çalışmaya başladık”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak da muhtarları bilgilendiren Sözen, “Büyükşehir Belediyesi yeni yeni ekibini kurmaya, kadrolarını oluşturmaya başladı. Geçen hafta 2 kez Muhittin Başkanımızla bir arada oldum. Uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Genel Sekreterle konuştum. Beklentilerimizi aktardık. Büyükşehir Belediyesi'nin yapılarını oluşturmak için kısa bir zaman kredisine ihtiyaçları var. Bunun startını verdiler. Geçen hafta belli noktalara idarecilerini konuşlandırmaya başladılar. Kısa zamanda da onlarla beraber koordineli bir çalışmayı başlatacağız. Şimdilik onların Manavgat'taki eksiklerini bizler telafi etmeye çalışıyoruz. Müdür ve başkan yardımcısı arkadaşlarım ASAT'ın, mezarlık hizmetlerinin, park bahçelerin hepsine müdahil olmaya başladılar. Koordineli bir şekilde çalışılıyor. Sistem oturunca herhalde bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklar da ortadan kalkacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren konulardaki sıkıntılarınızı bize bu saat itibariyle dile getirebilirsiniz” şeklinde konuştu.