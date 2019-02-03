Başkan Sözen, seçim çalışmalarına devam ediyor

Sözen Kurtlar, Hacıali, Uzunlar Yeşilada Karacalar, Aşağıışıklar ve Sülek Mahallelerinde de davul, zurna, çiçek ve havai fişek gösterileriyle karşılandı.

“Evlerimizi, kapıları çalıyoruz”

Başkan Şükrü Sözen, bu ilgiye layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Sözen, “Muhtarlarım köyün eksiklerini saydı. Hangi insan evladı, bu yürekliliğe bu ev sahipliğine karşı sayılan hizmetlerde kayıtsız kalabilir. Bunların hepsinin üst ölçekte gerçekleştirilmesi, bunları yerine getirmek Allah izin verirse Şükrü Sözen'in boynunun borcudur. Eğer insanlara ait olan o imkanları kimseyi ayırt etmeden topluma geri verebilirseniz toplumun içinde cesaretle yüreklice gezebilirsiniz. Biz bütün hizmet sürecimizde bunu korumaya gayret ettik” dedi.

Her siyasetçinin yaptığı siyasete saygı duyduğunu ifade eden Sözen sözlerine şöyle devam etti: “Ak Partili kardeşime de, ülkücü olanın da, CHP'ye, İyi Partiye de gönül vermiş olanların düşüncesine sonuna kadar saygılıyım. Bizim toplum olarak iki şeye ihtiyacımız var. Öncelikle güçlü Manavgat Belediyesine inanmaya ihtiyacımız var. Manavgat Belediyesi kaynakları 2200 çalışanıyla, makine parkıyla, dev bütçesiyle, inanan bir idareci anlayışı ile güçlü bir belediye. Proje hazırlıklarımız var. her şeyimiz tam. Toplumun önüne çıkarken bütün altlığımızı oluşturduk. Önümüzdeki dönem şansımız olursa kent çok daha hızlı ilerleyecek. Bir şeye ihtiyacım var. Öncelikle analarımızın, büyüklerimizin duasına ihtiyacım var. Bunu bizden esirgemeyin.”

Sözen, gittiği mahallelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Muhittin Böcek için de destek istedi.