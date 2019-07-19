Başkan Sözen: "Türkiye'nin en çok mavi bayraklı denizine sahibiz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Doğa harikası Manavgat'ımızda 91 adet mavi bayraklı denizimiz bulunuyor ve 3 tanesi Manavgat Belediye'mize ait olan halk plajlarımız da mevcut. Türkiye'nin en çok mavi bayraklı denizlerine sahip olmak bölgemiz turizmi açısından artı değer taşıyor" dedi.

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Kordinatörü Lokman Atasoy ve yönetimi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti. Başkan Şükrü Sözen, Lokman Atasoy'un yönetiminde bulunan

Dr. Cenk Bayaz ve Ali Keleş'i büyük bir nezaket örneği göstererek kapıda karşıladı. Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy ve yönetimi ile sezon değerlendirmesinde bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mavi bayrak kapsamında iş birliği, çevre eğitim etkinliğinin önemi, mavi bayrak sayılarının arttırılması ve çalışma programı gibi konularda görüşme gerçekleştirdi. Sözen, Türkiye'de en çok mavi bayrağın Manavgat'ta olduğunu ifade ederek, "TÜRÇEV vakfımızın değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Doğa harikası Manavgat'ımızda 91 adet mavi bayraklı denizimiz bulunuyor ve 3 tanesi Manavgat Belediye'mize ait olan halk plajlarımız da mevcut. Türkiye'nin en çok mavi bayraklı denizlerine sahip olmak bölgemiz turizmi açısından artı değer taşıyor. Kent turizmine ve doğa harikası Manavgat'ımıza artı değer katan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Çalışmaları için değerli TÜRÇEV yönetimine teşekkür ediyorum. Mavi Bayrak'la ilgili her türlü çalışmada belediye olarak yer almaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.