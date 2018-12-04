Başkan Sözen'den engelsiz kutlama

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan engelsiz vatandaşlar, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği “Engelleri Birlikte Aşalım” yemeğinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Manavgat Belediyesi, her yıl ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelsiz vatandaşlar için düzenlediği birlik, beraberlik ve “Engelleri Birlikte Aşalım” yemeğini, bu yıl da bir otelde gerçekleştirdi. Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen muhteşem yemeğe 500 engelli vatandaş, aileleriyle birlikte katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yemeğe katılanlarla ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Sözen: “Engelsiz yaşam merkezi açılıyor “

Başkan Sözen, “Son derece anlamlı bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler için, özellikle bu dönem birçok proje üretmeye çalıştık. Bunlardan en özelinden bir tanesi olan Ilıca'daki Engelsiz Yaşam Merkezimizin açılışını en kısa zamanda hep beraber yapacağız. Özel çocuklarımızın, özel kardeşlerimizin orada eğitim görmelerini, yaşamın içinde daha faal olmalarını sağlamak için eğitim ve etkinliklerimizi hizmete sunacağız” dedi.

Özel çocuklardan özel gösterisi

Ardından, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 7-15 yaş arası çocuklardan oluşan Manavgat Belediyesi Konuşan Eller Çocuk Korosu, işaret dili ile şarkı söyledi. Kursu tamamlayan öğrencilere Başkan Sözen tarafından sertifikaları verildi. Bu özel gecede Manavgat Belediyesi Özel Çocuklar Halk Dansları Topluluğu ise halk oyunu gösterisi sergiledi. Özel çocuklara, katıldıkları festivallerden kazandıkları madalyaları takdim edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise engelsiz vatandaşlar sanatçı Mehmet Demirel'in şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendi.