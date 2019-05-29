Başkan Sözen'den şehit aileleri ve gazilere iftar

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ta ki şehit ve gazi aileleriyle, Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel'de organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ta ki şehit ve gazi aileleriyle, Manavgat Belediyesi'ne Boğaz Otel'de organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen'e, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Şehit ve gazi ailelerini kapıda büyük bir nezaketle kapıda karşılayan Başkan Sözen, masaları tek tek gezerek hal hatır sordu, ailelerin isteklerini dinledi. Bütün şehitler adına okutulan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra düşüncelerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ülkenin gazilere ve şehitlere her zaman borçlu olduğunu ve minnet duyduklarını ifade etti. Başkan Sözen, "Bu ülkeyi güzel kılan ve bugünlere getiren siz değerli ailelerimizsiniz. Ülke olarak sizlere çok borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizlere olan minnet duygularımız asla kaybolmayacak. Bir arada olmak imkanını bizlere verdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Lokmamızı beraber paylaşmak bizim içinde son derece özel bir duygu. Manavgat Belediyesi ailesi olarak siz değerli ailelerimize sizlere minnet duygumuzun asla kaybolmayacağını ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.