Başkan Sözen'e güreşçilerden destek

Manavgat'ta hazırlık kampı yapan Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanı İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban, Manavgat Belediyesi başpehlivanı Serhat Gökmen, antrenörleri Ufuk Atalan, Manavgat Belediyesi Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim ve güreşçiler, yerel seçimlere hazırlanan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ziyaretinde bulundu. Sözen, Seçim İrtibat Ofisinde ağırladığı güreşçilerle bir süre sohbet etti. Güreşçiler Başkan Şükrü Sözen'e seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Bu yıl 5 Mayıs 2019'da yapılacak olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ve 1-7 Temmuz tarihleri arasındaki 658. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlandıklarını belirten güreşçiler, hazırlık kampında kendilerine destek olan Başkan Sözen'e de teşekkür etti. Güreşçiler, “Ata sporumuz yağlı güreşlere her zaman katkı veren, gelişmesi için elinden geleni yapan Başkanımız Şükrü Sözen'e teşekkür ediyoruz. Kendisinin yeniden belediye başkanı olmasını yürekten istiyoruz” dedi.

"Ata sporuna desteğe devam"

Sözen, “Düşünceli ziyaretleri için pehlivanlarımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyor, hazırlık kamplarının verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Biz Manavgat Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğumuz sürece her zaman ata sporumuzu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.