Başkan Topaloğlu: “Atatürk Parkı'nı yerli ve yabancı misafirler çok beğenecek”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkı'nda yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Topaloğlu, “Kemer halkımız ve ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz burayı çok beğenecekler” dedi.

Atatürk Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Topaloğlu'na Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. Topaloğlu, Atatürk Parkındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüklenici firma tarafından, ters ev ve kafenin kaba inşaatının tamamlandığı projede, taş kaplama işlemleri, aydınlatma ve dış yüzey çalışmaları da devam ediyor. Yürüyüş yolları için ise mermer siparişlerinin verildiği belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer'e güzel bir proje daha kazandırıyoruz. Atatürk Parkındaki çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Kemer halkımız ve ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz burayı çok beğenecekler. Yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.