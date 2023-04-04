Başkan Topaloğlu Azerbaycan'da Kemer'i tanıtıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen AİTF Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılarak, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor ve Kemer'i tanıtıyor.

Bakü Expo Center'da düzenlenen AİTF Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, Azerbaycan ve tüm Kafkasya bölgesinde turizm endüstrisi için en önemli fuarlardan biri olarak gösteriliyor.

Türkiye'den sadece Kemer Belediyesi olarak Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun katıldığı fuarda Topaloğlu'na çalışmaları sırasında Eldar Otel Yönetim Kurulu Başkanı Eldar Rüstamov ve Eldar Otel Genel Müdürü Osman Akkanat da eşlik etti.

Başkan Topaloğlu, kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen fuarda Kemer tanıtımı için ikili görüşmeler yaparak, Azerbaycan vatandaşlarını Kemer'i keşfetmeye davet ediyor.

Fuarda; eğitim turizmi, yurt dışı emlak, spor turizmi, turizmde bilgi teknolojisi, avcılık ve balıkçılık, gemi, havayolları, ulusal ve bölgesel turizm yetkilileri, bakanlıklar, büyükelçilikler, seyahat acenteleri ve tur operatörleri gibi bir dizi sektör ve temsilcileri yer alıyor.

Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın Türkiye için çok önemli olduğuna işaret ederek, “Fuara, Türkiye'den turizm destinasyonu olarak biz katıldık. Kemer'imizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Fuar alanında ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve Kemer'imizi tanıtıyoruz. Kemer hakkında aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Tarihi ve kardeşlik bağlarımız olan Azerbaycanlı misafirlerimizi Kemer'e bekliyoruz" dedi.