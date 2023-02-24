Başkan Topaloğlu: "Bu sene 150 bin İngiliz misafir bekliyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market Fuarı'nda başlattığı tanıtım atağı sonrası, gerekli protokol imzalandı. Başkan Topaloğlu, “Geçen sene Kemer'e 70 bin İngiliz misafir geldi ve bu sene 150 bin civarında İngiliz misafir bekliyoruz” dedi.

Yurt dışı tanıtım atağını daha önce Londra'dan başlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, jet2 ve jet2holidays yetkilileriyle fuarda yaptığı ikili görüşmeler ve Kemer Belediyesi'nde telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeler sonrasında tanıtım protokolünü imzaladı. Yapılan görüşmeler neticesinde jet2 ve jet2holidaysın, İngiltere'de Kemer'i tanıtması kararı alınmıştı. Jet2 ve jet2holidays, yapılan anlaşma gereği sosyal medya hesapları dahil, reklam panoları ve otobüslerde Kemer'in tanıtımına yer verecek.

“Jet2” Türkiye'ye 2 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

Yapılan ikili görüşmeler sonucunda jet2 ve jet2holidays tarafından daha önce bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, 2023 yazı için Antalya ve Dalaman'a 25 binden fazla koltuk eklendiği, Mart ve Haziran ayları arasında Belfast İnternational, Birmingham, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester ve Stansted'den Antalya'ya ek sefer yapmayı planlandığı ifade edilmişti.

İki markanın, İngiltere'deki 10 havalimanından haftalık 186'ya varan uçuşla bu yaz Türkiye'ye 2 milyon yolcu taşımayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada jet2 ve jet2holidays CEO'su Steve Heapy, şunları söylemişti:

“Yaz öncesi dönemde tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen müşterilerden güçlü talep alıyoruz. Her zaman olduğu gibi İngiltere'deki yedi üssümüzden Antalya ve Dalaman'a ekstra kapasite ekleyerek yanıt vermekte hızlı olduk. Bu genişleme, Türkiye'ye olan bağlılığımızı daha da güçlendiriyor”

Kemer'i hak ettiği yere taşımak için var gücüyle çalışmaya devam eden Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'in son yıllarda Rus turizminin başkenti olarak görüldüğünü ancak geçen sene turist profilin Kemer'de değiştiğini söyledi. Kemer'e artık daha fazla İngiliz misafirin gelmeye başladığına işaret eden Başkan Topaloğlu, Kemer'e daha fazla İngiliz turist çekebilmek amacıyla İngiltere'nin en büyük seyahat acentelerinden olan jet2 ile tanıtım sözleşmesi yaptıklarını anlattı.

Topaloğlu, Jet2'nin gittikleri her yerde Kemer'i tanıtacaklarını ve ilçeyi ön plana çıkaracaklarına dikkat çekerek, “Kemer'i en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Kemer'in pazar payı arttı. Geçen sene Kemer'e 70 bin İngiliz misafir geldi ve bu sene 150 bin civarında İngiliz misafir bekliyoruz. Kemer Belediyesi olarak tanıtımdan kaçmıyoruz. Sözleşmemizi yaptık. Kemer hak ettiği yerlere gelecektir. Kemerimize hayırlı olsun” dedi.