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Başkan Topaloğlu: "Halkımız evlerinden ayrılmasın"

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer genelinde ücretsiz maske dağıtımı yapıyor.


Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle Kemer Belediyesi halkın maske ihtiyacını karşılıyor. Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan ekipler, kendi ürettikleri maskeleri, hızlı bir şekilde halka ulaştırıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla üretilen maskeler, belediye ekipleri tarafından halka dağıtılıyor.


Sağlık ekipleri, sağlık açısından önem arz eden maskeleri halka ulaştırırken, vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini ve çıkmaları halinde de maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyor.


Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Belediye olarak kendi maskelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı için sahada olmaya devam ediyoruz. Atatürk Sanat Eğitim Merkezinde (ATASEM) ürettiğimiz maskelerimizi, pazar yerlerinde ve ilçe genelinde dolaşarak dağıtıyoruz. Belediye ekiplerimiz, kimse maskesiz kalmayana dek çalışmaya devam ediyor. El ele vererek bu salgının üstesinden geleceğiz. Halkımız evlerinden çıkmasın” ifadelerine yer verdi.

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