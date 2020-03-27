Başkan Topaloğlu: "Halkımız tedbirli olsun"

Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisinde kaldırımlar, duraklar, parklar ve oyun gruplarını dezenfekte eden belediye ekipleri, Beldibi mahallesinde de Atatürk Parkı içerisindeki oyun gruplarında, parkın çevresinde ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürdü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Ülkemizde yayılmaya devam eden Korona virüse karşı halkımız tedbirli olsun. Lütfen evden çıkmasınlar. Biz belediye olarak gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden çalışıyor. Alınan tedbirlere halkımız da riayet ederse her şey çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi.