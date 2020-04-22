Başkan Topaloğlu, ilçedeki çalışmaları denetledi

Topaloğlu, Korona virüse karşı sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra, ilçedeki diğer hizmetleri de aksatmadan yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çamyuva Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, pazar giriş ve çıkışlarındaki kontrolleri sağlayarak vatandaşların ateşini ölçen ve maske dağıtan belediye ekiplerine kolaylıklar diledi.

Pazar esnafıyla sohbet eden Topaloğlu, daha sonra Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) binasında belediye personeli tarafından üretilen maskeleri yerinde inceleyerek, ardından Hükümet Konağındaki çalışmaları denetledi.

“Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz”

Güne semt pazarında başladıklarını söyleyen Topaloğlu, “Pazar esnafımız ve halkımız alınan tedbirlere riayet ediyor. Halkımız için kendi ürettiğimiz maskelerin de yapımına son hızla devam ediyoruz. Herkes kurallara ve alınan tedbirlere riayet ederse bu salgının üstesinden milletçe geliriz. Hükümet Konağımızda da belediye ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisine girdi. Halkımıza önemli hizmetler veren hükümet konağımızda boya, badana, tamir ve tadilat işlerini belediye olarak yapıyoruz. Korona virüse karşı sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra ilçemizde diğer hizmetlerimizi de aksatmadan yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.