Başkan Topaloğlu: “Kemer halkına ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Çamyuva Mahallesi'ndeki Ağva Deresinin kenarında yapılan ve halkın kullanımına kazandırılan alana çocuk oyun grupları ile spor aletleri yerleştirildi.

Daha önce ihaleye edilen ve kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılan 9 bin 900 metrekarelik yeşil alana Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çocuk oyun grupları ile spor aletleri yerleştirildi. Kemer Belediyesi'nin dere kenarında yaptığı hizmetle çocuklar güvenle oyun oynayabilme ve vatandaşlar da rahatlıkla yürüyüş yapıp spor yapabilme imkanı elde etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada Ağva Deresinin kenarındaki yeşil alan düzenlemesi çalışmalarında daha önce ihaleye çıkıldığını ve uygulamaya başlanıldığını hatırlattı.

Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yapılan projede toplam 9 bin 900 metrekare yeşil alan yer alıyor. Refüjden dere tarafına doğru 2,5 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 850 metrekare alanlık bisiklet, 2 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 280 metrekarelik koşu ve 3 metre genişliğinde 4 bin 100 metrekarelik yürüyüş yolu yaptık” dedi.

Oyun grupları ve spor aletleri yerleştirildi

Başkan Topaloğlu, yaptıkları hizmetlerle Kemer'in çehresini değiştirmeye devam ettiklerine dikkat çekerek, “Ağva Deresinin kenarını halkımızın kullanımına kazandırdık. Alan içerisinde kamelyalar, oturma alanları, çöp kovaları, bisiklet yolları, koşu yolları ve yürüyüş yolları var. Vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Ayrıca alan içerisinde 28 araçlık otopark ve 17 bisiklet park yeri oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahatça vakit geçirebileceği çocuk oyun gruplarını ve vatandaşlarımız için spor aletleri koyduk. Kemer halkına ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz. Kemer halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.