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Başkan Topaloğlu, KEMİAD toplantısına katıldı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İş Adamları Derneği’nin (KEMİAD) aylık toplantısına katıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İş Adamları Derneği'nin (KEMİAD) aylık toplantısına katıldı.


Kemer Pastanesi'nde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve KEMİAD üyeleri katıldı.


Toplantıda, “Kemer İçin Bir Fikrim Var” adlı düzenlenecek yarışmanın da lansmanı yapıldı. Başvuruların 28 Şubat'a kadar devam edeceği yarışma kapsamında, vatandaşların Kemer'e katkı sağlayacağını düşündüğü projelerini sunmaları gerektiğinin altı çizildi. Yarışma kapsamında sunulan projelerden en iyi 5 proje sahibine çeşitli ödüllerin verileceği kaydedildi. Başvuruların, kemericinbirfikrimvar.com adresinden yapılabileceği belirtildi.


Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, “Yarışma, Kemer için büyük katkı sağlayacaktır. Güzel projelerin geleceğine inanıyorum. Kemer için artık herkes elini taşın altına sokmaya başladı. Biz, belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yapılacak olan projelere belediye olarak destek vereceğiz.” diye konuştu. KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ise desteklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

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