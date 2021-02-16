Başkan Topaloğlu" Kındılçeşme sahil projesi Kemer halkının olacak"

Topaloğlu, Kındışçeşme Sahil projesinin 900 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacağını, insanların burada rahatça vakit geçirebileceği bir alan olacağını kaydetti.

Söz konusu projeyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Topaloğlu, burada yapılan çalışmaların tamamının yasal olduğunu kaydetti. Başkan Topaloğlu, " Burayı birine tahsis etmeyeceğiz. Burası Kemer halkının. Kındılçeşme Sahil projesi Kemer'in dışarıya açılan bir penceresi olacak." diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında da çalışmaların son hızıyla sürdüğünü de belirterek, “Burada artık sona doğru geliyoruz. Bordür çalışmaları devam ediyor. Elektrik ve su tesisatı çalışmaları başladı.” diye konuştu. Atatürk Parkındaki çalışmaların yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacağını ve Kemer halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Topaloğlu, Atatürk Parkının Kemer halkının ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çok çekeceğini sözlerine ekledi.