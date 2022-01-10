Başkan Topaloğlu, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin aileleriyle buluştu

Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Asım Yıldırım'ın da katıldığı toplantı, Kemer Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenirken, aileler toplantıya büyük ilgi gösterdi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci kez yüz yüze yapılan veli toplantısında öğrencilerin gireceği sınav sistemi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne olduğu, öğrencilerin yürüdükleri yolda nelerle karşı karşıya kaldıkları gibi konularla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi aileler ile tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Topaloğlu, ailelere bir eksiklerinin olup olmadığını sordu. Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, tek amaçlarının öğrencilerin iyi bir üniversiteye yerleşmesini sağlamak ve üniversiteyi bitirdikten sonra vatana ve millete hayırlı bir evlat olmalarını görmek olduğunu söyledi.

“Eğitim varsa gelecek var”

Kemer Belediyesi olarak ‘Eğitim varsa gelecek var' sloganıyla çıktıkları yolda eğitime her alanda destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini belirten Topaloğlu, “Ana sınıfından üniversiteye kadar tüm öğrencilere elimizi uzatıyoruz. Ana sınıfından 8'nci sınıfa kadar olan 6 bin 250 öğrenciye kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak veriyoruz. Bin 365 lise öğrencisinin ücretsiz olarak taşınmasını sağlıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde 293 öğrenciye üniversiteye hazırlık döneminde ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Biz ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Bu çocuklar bizim evladımız. Geçen sene büyük başarılar yakaladılar. Yasa gereği belediyelerin burs vermesi mümkün değil. Biz de turizmci arkadaşlarla görüştük ve bu konuyu çözdük. 539 öğrenciye her ay 500 lira para yatırıyorlar” dedi.

Topaloğlu, 14-16 Ocak tarihleri arasında 300 öğrenciyi Olympos Teleferik'e götüreceklerini de söyleyerek, öğrencilerin zirvede stres atacaklarını ve motivasyonlarını artırmaya yönelik bir gezi düzenleyeceklerini belirtti.

Öğretmenler toplantı sonrası aileler ile bir araya gelirken öğrencilerin durumları hakkında bilgiler verdi.