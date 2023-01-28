Başkan Topaloğlu'ndan belediye personeline zam müjdesi

Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan toplantıda, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürleri de yer aldı.Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Topaloğlu, ülke şartları nedeniyle belediye personelinin sıkıntıları olduğunu bildiklerini ve bu sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, “Biz her zaman işçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kadrolu ve memur işçilerimizin Haziran ayında toplu iş sözleşmesi var. Haziran ayına kadar ek bir sözleşme yapacağız ve bu kardeşlerimizin hesaplarına Ocak ayı dahil her ay bin lira para yatıracağız. Tüm personelimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.