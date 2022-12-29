Başkan Topaloğlu'ndan personele yılbaşı öncesi müjde

Belediye şirket personelinin aileleriyle daha rahat bir yılbaşı geçirmesi için harekete geçen Belediye Başkanı Topaloğlu, yılbaşı öncesinde maaşların yatırılacağı müjdesini verdi. Çalışanlarının maaşlarını ve sosyal haklarını zamanında ödemeye her zaman önem verdiklerine değinen Başkan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak işçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Personelimizin haklarını korumak için bugüne kadar büyük bir hassasiyet gösterdik. Şirket personelimizin maaşlarını normalde ayın 5'ine kadar yatırmış oluyoruz ancak maaşlarını yılbaşı öncesinde vererek rahat etmelerini sağlamak istedik. Çünkü en çok çalışan onlar. Aldıkları maaşlar analarının ak sütü gibi helaldir. Tüm belediye personelimize, ailelerine sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum” dedi.