Başkan Topaloğlu'ndan üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği

Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek vermek üzere 11 öğretmenle bir araya geldi.

Öğretmenler, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih ve Rehberlik branşlarında öğrencilere destek olacaklar. Öğrenciler ve eğitim için artık adım atmak yerine koşmaya başlayan Topaloğlu, eğitime kazandırdığı merkezde öğrenciler için yaptıklarıyla da Türkiye'de bir ilke daha imza atmış oldu.

Öğrencilerin ışık dolu yarınları için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini söyleyen Topaloğlu, “Eğitimin olmadığı bir yerde başarı yakalanamaz. Ahmet Erkal Spor Tesislerindeki binayı biz eğitim yuvasına dönüştürdük. Lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlanmaları için öğretmen arkadaşlarla görüştük. Tüm branşlarda öğrencilerimize destek verecekler. Bu çocuklara vatana ve millete iyi bir evlat olmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Eğitime bir hizmet kazandırdığımız için ben çok mutluyum. Eğitim varsa gelecek var.”