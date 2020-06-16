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Başkan Topaloğlu'ndan Vali Karaloğlu'na 'Kemer' teşekkürü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Diyarbakır Valiliğine atanan Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Diyarbakır Valiliğine atanan Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.


Vali Karaloğlu'na yeni görev yerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Antalya'ya ve Kemer'e kattığı değerlerden dolayı Antalyalılar ve Kemerliler sizi unutmayacak” dedi. Başkan Topaloğlu, Antalya'ya ve Kemer'e her anlamda destek olduğu için Vali Karaloğlu'na teşekkür ederek, “Değerli valimiz Kemer için çok şey yaptı. Kemer'e ve Kemerlilere desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Antalya'daki başarılarını Diyarbakır'da da sürdüreceğine hiç şüphemiz yok. Kemer'de yapılması planlanan su altı müzesinin bir an önce yapılmasını istedi ve su altı müzesinin Kemer'e farklı bir vizyon kazandıracağını söyledi. Biz de su altı müzesini Kemer'e kazandıracağımızı söyledik. Kemer'e kazandırdığı harika projelerden ve başarılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de başarıları daim olsun" diye konuştu.


Topaloğlu, ziyaret sonrası Vali Karaloğlu'na Kemer tablosu hediye etti. Vali Karaloğlu da ziyaretlerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

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