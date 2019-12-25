Başkan Topaloğlu'nun Ukrayna temasları

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ukrayna'da bir dizi temaslarda bulundu.

Ukrayna'nın Truskavets Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzalamak üzere Ukrayna'ya giden Belediye Başkanı Topaloğlu, iki belediye arasında yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Topaloğlu'na ziyaretleri sırasında meclis üyeleri Ferhan Fidan, Emrah Ayhan, Hasan Ali Acar ve İsmail Aka da eşlik ediyor. Truskavets Belediye Başkanı Andriy Kulchinskiy ile yapılan toplantıda Kemer hakkında bilgiler veren Başkan Topaloğlu, iki belediye arasında yapılabilecek her türlü projeyi sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti. Ukrayna'daki temaslarına devam eden Topaloğlu ve meclis üyeleri, daha sonra Ukrayna'nın Lviv şehrine geçti. Lviv Belediye Başkan Yardımcısı Anatoliy Zabarylo ile görüşme sırasında hoş bir şekilde karşılanan Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri, Lviv ile Kemer arasında yapılabilecek sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Topaloğlu ve meclis üyeleri, öte yandan, Türk Ukrayna İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aydın ve Türk Hava Yolları (THY) Lviv Genel Müdürü Zafer Ağırtmış ile de bir takım görüşmeler yaptı.

Ayrıca, Truskavets Belediyesi ile işbirliği niyet mektubu imzalanacağı bildirildi. Yapılan görüşmelerde, Lviv ve Truskavets belediyeleri ile kültür, turizm ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararı alındı. Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'daki temaslarımıza devam ediyoruz. Truskavets Belediyesi ile çok olumlu görüşmelerimiz oldu. Lviv şehrinde de bir dizi temaslarda bulunduk. İki ülke arasında kültürel ve turizm alanlarında yapılabilecek projeler hakkında görüşmelerimiz oldu. Bizi gayet güzel karşıladılar. Biz de kendilerini en yakın zamanda Kemer'e gelmeleri için davet ettik. Kemer'i hak ettiği yere tekrar getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Topaloğlu, en kısa zamanda Truskavets Belediye Başkanını heyeti ile Kemer'e beklediklerini kaydetti.