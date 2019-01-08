Başkan Topçu, Isparta'da okuyan Demreli öğrencilerle buluştu

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan Demreli öğrencilerle Isparta'da yemekte bir araya geldi. Organizasyona Demreli üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Demre Belediye Meclis Üyesi Orhan Avcı, Gençlik Kolları Başkanı Barış Kapar ve Futbolcu Yusuf Şimşek'te katıldı.

Başkan Topcu yemeğin ardından yaptığı konuşmada " Sizler birçok sınavdan geçerek buralara geldiniz ve hayalinizdeki meslek için çaba gösteriyorsunuz ailelerinizden uzak zor şartlarda güzel bir gelecek için çaba gösteriyorsunuz. Sizler seçilmiş öğrencilersiniz inşallah ülkemizin geleceğinde çok önemli yer alacaksınız. Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde katkınız olacak. Demre'mizi ve bizi daha iyi tanımanız adına bir araya geliyoruz. Sizlerle sohbet ederek isteklerinizi dinlemeye veya sıkıntılarınız varsa elimizden geldiği kadar yardım etmeye her zaman hazırız. Her zaman hayata pozitif bakarak devamlı bardağın dolu tarafını görmek gerekir." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Topcu öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.