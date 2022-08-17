Başkan Toplaloğlu'ndan aşure ikramı

Çamyuva Mahallesinde kurulan pazar yerinde aşure dağıtan Belediye Başkanı Topaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin, İYİ Parti Kemer İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin İnan ve Başkan Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu eşlik etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Topaloğlu daha sonra aşurenin başına geçerek vatandaşlara ve turistlere aşure ikram etti.

Topaloğlu, pazar esnafını da tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Çamyuva Mahallesinde aşure dağıtarak vatandaşlarla birlik içerisinde olduklarını söyledi.

Hafta boyunca tüm mahallelerdeki pazar yerlerinde aşure dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, “Tüm halkımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum. İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.