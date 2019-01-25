Başkan Türel, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli ve Başkan Türel, afette yaşamını yitiren Bayram Demir'in cenazesine katıldı. Demir'in annesi, eşi ve kızını evlerinde ziyaret eden Başkan Türel ailenin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.

Bakan Pakdemirli ve Başkan Menderes Türel, ilk olarak Kemer'de hortum nedeniyle Ağva Deresi'ne sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Bekir Pakdemirli ve Başkan Türel, kızı Buse'nin bulunmasını umutla bekleyen baba Ahmet Acar'a destek olurken devletin tüm imkanları ile Buse Acar'a ulaşmaya çalıştığını kaydetti. Ardından Kumluca'ya geçen Bakan Pakdemirli ve Başkan Türel, hortumun büyük hasar verdiği sera alanlarını ve narenciye bahçelerinde inceleme yaptı. Çiftçilere geçmiş olsun diyen Başkan Türel, yaraların sarılacağını söyledi. Türel ve Pakdemir'li hortum felaketinde ağır yaralanan Ramazan Küçükada'nın ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, acil şifalar dileklerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike'ye geçerek hortumun büyük zarar verdiği Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi'nde incelemelerde bulundu. Hortumda yaşamını yitiren Büyükşehir Belediyesi ASAT personeli Bayram Demir'in cenaze törenine katılan Başkan Türel, bir çocuk babası Demir'in ailesini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Türel, merhum Bayram Demir'in annesi, eşi ve kızının acısını paylaşarak olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Antalya'nın şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle ciddi bir doğal afet yaşadığını belirten Başkan Menderes Türel, felaketin ilk anlarından itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. Türel, “Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin ve devletimizin diğer kurumlarının ilçelerimizdeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. En büyük üzüntümüz yaşanan can kayıplarına. Bir genç kızımız kayıp, yaralılarımız da var. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” diye konuştu.