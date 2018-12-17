Başkan Türel, Alanyalı gençlerle tiyatro izledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Türkler Lonicera Otel'de iki bölüm olarak gerçekleştirilen ‘Başarıya Teşvik' etkinliğine yaklaşık 2 bin liseli öğrenci katıldı. Öğretmenleri ile birlikte Antalya Şehir Tiyatrosu'nun ‘Oyun Oyun İçinde' adlı tiyatro oyununu izleyen öğrenciler oyun sonunda karşılarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ünlü oyuncu AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ü görünce şaşırdı. Mehmet Özgürle birlikte çocuklarla sohbet eden Başkan Türel, öğrencilere ne kadar şanslı olduklarını söyledi.

“Hayatı planlı yaşayın”

Kendi okul zamanlarında kültür ve sanatı sevdirmek için etkinlik düzenleyen belediye başkanları olmadığını belirten Başkan Türel, “Çünkü kültür, sanat, spor bunlar gençlerimizi hem kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de derslerindeki başarı performansını artırıyor. Çünkü hayat bir planlama. Ben hep söylüyorum ders çalışın ama ders çalışırken de günlük, haftalık, aylık programınızı ihmal etmeyin. Kendinize sosyal yaşam içinde de zaman ayıracaksınız. Aynı zamanda derste çalışacaksınız. Kitapta okuyacaksınız” diye konuştu.

“Mehmet Özgürle iftihar ediyorum”

Kültür ve sanatın toplumun kılcal damarları olduğu sözünü hatırlatan Türel, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz var. Diyor ki; “Milletvekili olabilirsiniz, belediye başkanı olabilirsiniz. Bakan, başbakan hatta Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diyor. Dolayısıyla sanatçı olmak gerçekten büyük bir maharet. Bu yüzden Mehmet Özgürle iftihar diyorum. AŞT'nin kurucusu oldu. Sizler için muhteşem oyunlar çıkarıyorlar. Sürekli ilçelerde sizlerle buluşacaklar” dedi.

“Artık eşitsiniz”

Başkan Türel, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bir lise öğrencisinin meslek liseleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Türel, milletvekilliği döneminde TBMM'de meslek liselerine yönelik bir kanuni düzenleme yaptıklarını hatırlattı. Başkan Türel, “Eskiden meslek liselerinde okuyan kardeşlerimiz üniversite sınavında kat sayı problemi nedeniyle yarışa eşit şartlarda başlamıyordu. Hükümetimiz meslek liselerine yönelik yasal bir değişiklikle kanun çıkardı. Kat sayı illetinden sizi kurtardık. Meslek liselerindeki eğitim koşullarının daha iyi olmasını talep etmeniz en doğal hakkınız. Geçmişte meslek liseleri için sağlanan bu avantaj belki de Türkiye'nin 30-40 senedir yapamadığı bir husustu. Artık üniversite sınavında eşit yarışıyorsunuz.”

“Bol bol hayal edin çok çalışın”

Alanyaspor'un şampiyon olmasını isteyen bir öğrenciye de yanıt veren Başkan Türel, Alanyaspor'u şampiyonluğa taşıyacak muhteşem bir tesise kavuşturacaklarını söyledi.

Gençlerin tiyatro ile ders performanslarını arttıracak güzel bir sosyal aktiviteye katıldığını vurgulayan Başkan Türel, “ Biz gençler için çalışıyoruz. Sizler geleceğe ne kadar başarılı bir şekilde hazırlanırsanız, başarılı olursanız ülkenin geleceği de parlak oluyor. Biz her zaman sizlerin başarısı için duacıyız. Sizlerin başarısı için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin Tiyatro eğitimi içinde adımlar atmayı Şehir Tiyatromuz içinde Mehmet Özgür başkanlığında eğitim almanızı sağlayacak adımlar atacağız. Belki de gelecekte bu sahnelerde sizlerin arasından çıkacak çok büyük oyuncular olacağını düşünüyorum. Bol bol hayal edin ve o hayallerinize ulaşmak için de çok çalışın” dedi.

Sinema okulu kurulacak

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de, sinema okulu kuracaklarını müjdelerken, “Orada oyuncu yetiştireceğiz. Kameraman, sesçi, ışıkçı, makyöz yetiştireceğiz. Meslek okullarından çıkıp aşçı olan kardeşlerimiz belki de burada çalışacak. Başkanımızın vizyonu bunu Antalya'da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.