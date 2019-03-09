Başkan Türel belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi. Türel, Türkiye'de en çok kadın çalışanı olan, kadın yöneticisi olan belediyelerden bir tanesi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kadın personeli için yemek verdi. Cam Piramit'te düzenlenen ‘Kadınlar Günü Programı'na kadınların ilgisi yoğun oldu. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte, kadın çalışanlara karanfil hediye edildi. Başkan Menderes Türel, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın çalışanlara ve eşine teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de en çok kadın çalışanı olan, kadın yöneticisi olan belediyelerden bir tanesi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türel, “Ortaya koyduğumuz tüm çalışmalarda ve başarılı hizmetlerimizde kadın çalışanlarımızın emeği büyük. Hepinize bu gayret ve emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

En büyük destekçisi eşi Ebru Türel'e de teşekkür eden Türel, “Talihsiz bir kaza geçirdi. Allah korudu. Ömrünü sosyal işlere adayan eşimin verilmiş sadakası varmış. Kazadaki diğer kardeşlerimizin de ciddi bir sağlık sorunu yaşamaması tesellimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Hep kadınlarımızın yanında olduk

Antalya'da kadınlara her alanda pozitif ayrıcalık yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Türel, “ASMEK kurslarımız aslında kadınlarımızın hayatına pozitif etkiler sağlayan, kadınlarımızı istihdama ve ekonomik hayata dahil olabilmelerine olanak tanıyan bir projedir. Baş tacı kadınlarımızı aile hayatından, iş hayatına, eğitimden sağlığa, spordan sanata kısacası her alanda destekliyor ve çok daha ileri noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz. Aile Hizmet ve Sosyal Eğitim Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi, Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi, Kadınlar Plajı gibi kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığımız hizmetlerimiz ile bugüne kadar hep kadınlarımızın yanında olduk” diye konuştu.

Zorlu meslekler yapan kadın çalışanlar

Eğitim başta olmak üzere iş ve sosyal hayatta kadını dışlayan anlayışın karşısında olduklarını kaydeden Türel, “Bugün Büyükşehir Belediyesi'nde kadınların yapamaz dediği meslekleri yapan kadınlarımız var. Tramvay kullanan bayan vatmanımız, toplu ulaşımda otobüs kullanan bayan şoförümüz var. Erkek mesleği olarak görülen bayan itfaiye görevlimiz var. Hepsi bizim en büyük güvencemiz” dedi.

Antalya'da üç kadın aday

Artık Antalya ilçelerine kadın eli değme zamanının geldiğini ifade eden Başkan Türel, “Antalya'nın en önemli ilçelerinde Muratpaşa, Konyaaltı ve İbradı'da üç kadın belediye başkanı göstermek suretiyle kadınlara olan inancımızı ve kadınlarımıza verdiğimiz değeri taçlandırdık. Kadınlarımız inşallah zoru başaracaklar ve başarılı olacaklar. Kadınların siyasette önde olması Antalya'ya güç ve güzellik katacaktır. Kadınlarımıza daha fazla fırsat tanıtmak, pozitif ayrımcılık yapmak, şehrimizin gerçek potansiyelini ve enerjisini ortaya çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

Üreten ev kadınına 5 bin lira kredi

Yeni dönemde de özellikle aile bütçesine katkı sağlamak adına evde üretim yapan kadınlara destek olacaklarını söyleyen Menderes Türel, “Bu amaçla kadınlarımıza Mikro Kredi Projesi'ni başlatacağız. Evde üretim yapan 5 bin girişimci kadına, 5'er bin TL vade farksız, ilk yıl geri ödemesiz, beş yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Mikro kredi kadınları özgürleştirecek ve üreterek kendine olan öz güvenini artıracaktır” dedi.Başkan Türel daha sonra belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadınlara çiçek takdim etti.