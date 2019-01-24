Başkan Türel Gazipaşalılar ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Gazipaşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 5 yılda alt yapıdan, üst yapıya, sanattan, eğitime kadar Gazipaşa'ya katkı sağlayacak pek çok önemli yatırımın hizmete geçirildiğini söyleyen Başkan Türel, “Gazipaşa'ya yaptığımız hizmetler hakkında alnımız ak” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Gazipaşa'da ev ziyaretlerinin yanı sıra esnafı da ziyaret ederek sohbet etti. Gazipaşa'da ilçeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Türel verdiği sözü tutan bir belediye başkanı olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Başkan Türel, “Biz bu hizmetlerimizi göğsümüzü gere gere vatandaşımıza anlatıyoruz” diye konuştu.

Bizim karnemiz yıldızlı pekiyi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşalı vatandaşlarla buluşmasında Büyükşehir Yasası sayesinde Antalya'nın dört bir yanına hizmet etme şansına kavuştuklarını söyledi. “Gazipaşa'ya yaptığımız hizmetler hakkında alnımız ak” diyen Başkan Türel, “Verdiği her sözü tutan bir belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bizim karnemizi yıldızlı pekiyi ” şeklinde konuştu.

Vaat ettiklerimizden fazlasını yaptık

Seçim kataloğunda vaat ettiklerinin yanı sıra katalogda yer almayan pek çok hizmeti de hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Türel, “Gazipaşa'nın Deniz Caddesi'ni kataloğumuza yazmamıştık ancak yaptık. Biz bu hizmetlerimizi göğsümüzü gere gere vatandaşımıza anlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Gazipaşa'daki yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Türel, 37 km sıcak asfalt, 250 km sathi asfalt çalışması yapıldığını ve 2 km yeni yol açıldığını söyledi.

Gazipaşa'nın geleceğini kurtarıyoruz

Gazipaşa'da alt yapıya da önemli bir yatırım yapıldığını vurgulayan Başkan Türel, 316 km içme suyu hattı, 22 km kanalizasyon hattı ve 6 km yağmur suyu drenaj kanalı yapıldığını belirterek, “Altyapıyı ben hariç belediye başkanları pek sevmiyorlar. Çünkü niye yapıyorken kazıyorsun, kırıyorsun, toz toprak, üstünü kapatıverince yerin altında kimse görmüyor. Ama biz bunları yaparak şehrin geleceğini, Gazipaşa'nın geleceğini kurtarıyoruz” dedi.

Çevreyolunun 2. Etap projesi hazır

Alanya-Gazipaşa Çevreyolunun da önemli yatırımlardan bir tanesi olarak hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Türel, projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve toplan uzunluğu 14 km olan 1. Etabın 3 km'lik kısmının açıldığını, yolun kalanının 2019 yılı içerisinde bitirileceğini anlattı. Başkan Türel Kargıcak'tan sonra Kahyalar'a kadar olan 2. Etabın projesinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilerek karayollarına verildiğini açıkladı.

Başkan Türel'e şiirli teşekkür

Gazipaşa'da hal, mezbaha, çok amaçlı salon, Kültür merkezi gibi yatırımlar kazandırıldığını anlatan Başkan Türel, Gazipaşa'da açılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Türel Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik yatırımlarını da anlattı. Bu sırada salonda bulunan bir vatandaş, “Cevizli'de sulama birliğinin yapamadığı boruyu siz yaptınız” diyerek Başkan Türel'e teşekkür etti. Başkan Türel'e bir sürpriz de Çörüş Mahalle Başkanı İsmet Cılız'dan geldi. Cılız Başkan Türel için yazdığı şiiri okudu.