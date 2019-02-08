Başkan Türel: “Halkımızın arasına göğsümüzü gere gere çıkıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, vatandaşlarla buluştuğu Serik ilçesi'nde “Halkımızın arasına göğsümüzü gere gere çıkıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hizmetlerini anlatan Türel, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. 5 yıllık hizmet dönemini dolu dolu geçirdiklerini belirten Başkan Türel, “Halkımızın arasına göğsümüzü gere gere çıkacağımız, alnımız ak pak şekilde gezebileceğimiz bir tabloyu görüyoruz. Sizlerin destekleri, sabırları, duaları arkamızda olmasaydı, birlik beraberliğimizi tesis edemeseydik biz bu hizmetlerin hiç birisini yapamazdık. Hizmet birlik ve beraberlik sayesinde olur” dedi.

Çalık'a teşekkür

Başkan Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'a Serik'e hizmetleri ve emekleri için de teşekkür etti. Kız Deresi'nin üzerini kapatarak, bisiklet yolları, yaya yolları ile Serik'e yakışan bir giriş caddesi haline getirdiklerini belirten Başkan Türel, “Serik'in en önemli sorunlarını,yapılamaz denilen sorunlarını çözdük. Atatürk Caddesi'ni düzenledik. Serik'in arıtma ve kanalizasyon problemini 2040 senesine kadar çözüyoruz. Serik'e ne yaptıysak yapacaklarımızın teminatıdır diyorum” diye konuştu.

Serik'e memba suyu

Serik'te 72 kilometre sıcak asfalt, 224 kilometre sathi asfalt yaptıklarını, 400 metre yeni yol açtıklarını anlatan Türel, “Kundu-Belek'i sahilden yeni bir yolla bağladık. 294 kilometre içme suyu, 58 kilometre kanalizasyon, 24 kilometre içme suyu hattı yaptık. Serik'in içme suyu sorununu da Manavgat'tan getireceğimiz memba kalitesindeki su ile çözüyoruz. Belek ve Kadriye kavşaklarını kazandırdık. İleride Serik'in tarihi yazıldığında Serik'te ilk köprülü kavşak Menderes Türel, Ramazan Çalık'ın başkanlıkları zamanında yapıldı diyecekler. Bu onur bize yeter.”

Yörük Festivali

“Serikli kardeşlerimize, Yörük kardeşlerimiz için ne yapsak azdır” diyen Menderes Türel, “O malum festivalleri kaldırıp yerine Yörük festivalleri yapacağım dedim. Uluslararası düzeyde bir Yörük Festivali'ni 4 yıldır en güzel şekilde yapıyoruz. Biz Yörük Festivali düzenlerken, Yörük Festivali yobazlıktır diyenler oldu. Ben de onlara bir masum gencinde hayatını kaybetmesine neden olan sizin yaptığınız o malum festival ilericilikse batsın sizin ilericiliğiniz. Yörük festivali yapmak yobazlıksa yaşasın bizim yobazlığımız demiştim” ifadelerini kullandı.

“Borç da ödedik hizmet de yaptık”

2014'te personeline maaşını ödeyemeyen, borcu olan belediye devraldıklarını hatırlatan Başkan Türel, “Geçmiş dönemden kalan 7 milyon liralık personel borcunu sıfırladık. Artık personeline maaşını, ikramiyesini, mesaisini, sosyal alacağını gününde yatıran bir belediyeyiz. Şimdi yine borç edebiyatına başladılar. Biz bunların borcunu da ödedik ama hizmeti de yaptık. İş bilenin kılıç kuşananın. Şimdi yine borç edebiyatına başladılar. Dertleri mazeret belediyeciliğinin yolunun taşlarını döşemek. Allah korusun kazanırlarsa Antalya'ya beş sene daha, borç çok, para yok diye 5 sene kaybettirmek için şimdiden hazırlığa başladılar ” şeklinde konuştu.

SKM açılışında büyük coşku

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik AK Parti Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ile yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük coşkunun yaşandığı açılışta, Serikli vatandaşlar Başkan Türel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

“Davamız bir yolumuz bir”

Başkan Türel daha sonra MHP Serik İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Türel, “Cumhur İttifakı bu memleketin geleceğine karşı, hesapsız kitapsız herhangi bir beklenti içinde olmadan tam bir gönül birliği içinde kurulmuş bir ittifaktır. Davamız bir yolumuz bir. Ülkemize karşı kurulan hain tuzaklardan milletimizi koruyarak emin adımlarla geleceğe taşıyacak bir gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.