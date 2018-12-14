Başkan Türel, ITB'18 Bilişim Profesyonelleri Semineri'ne katıldı

Türel, “Antalya'da eldekiyle yetinmeyip hep yeni bir Antalya hayali, yeni bir Antalya vizyonu peşinde koşuyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 16.'sı düzenlenen ITB'18 Bilişim Profesyonelleri Semineri Belek'te başladı. Seminerin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ile bilişim firmalarının temsilcileri katıldı. Başkan Türel açılışta yaptığı konuşmada, bilişim alanında ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerin yerel yönetimleri şehirleri yeniden yapılandırmaya zorladığını belirterek, Akıllı Kent uygulamalarının önemine işaret etti.

6 proje hizmette

Antalya'nın bu hızlı değişim ve gelişimin gerisinde kalmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Türel, “9 Mayıs 2015 tarihinde pilot olarak başlattığımız Akıllı Şehir Projemizi 24 Ağustos 2017 tarihinde geniş bir hizmet çeşidini içerecek şekilde TÜRKSAT iş birliği ile taçlandırdık. Alt yüklenici olarak da TELEKOM bize destek sağlıyor. Türkiye'nin kapsam olarak en büyük akıllı şehir projesine başladık. 7 farklı proje başlığını içeren uygulamalardan şuana kadar 6 projeyi hizmete aldık ve 1 projenin de kurulum ve entegrasyon süreçleri halen devam ediyor” dedi.

Kiokslara yoğun ilgi

Türel, Akıllı Şehir Projesi'yle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda turistlerin ve hemşerilerimizin kentle ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak 20 adet kiosk kabinini şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdik. Şehrimize gelen misafirlerimiz sadece son 1 ayda kiosklarımız 7 bin 594 defa kullanmak suretiyle istediği bilgiye ulaşmıştır. Henüz deneme aşamasında olmasına ve tanıtımını yapmamamıza rağmen kiokslarımızın kullanıldığına şahit olmak, bu konuda ne kadar önemli bir ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.”

Enerjide yüzde 80 tasarruf

Şehir içinde bulunan pilot uygulama için belirlenen bazı park, bahçe ve yollarda sokak aydınlatmalarını Akıllı Aydınlatmalara dönüştürdüklerini anlatan Türel, “Bunlar hepimizin iyi bildiği zaman ayarlı akıllı uygulamalar değil. Örneğin bir parkta akşam saatinde o parkın içerisinde bir hareketlilik yoksa ışığın aydınlatma gücünü düşürmek, ferini azaltmak suretiyle orada ciddi bir tasarruf imkânı sağlayan bir akıllı uygulamadan bahsediyoruz. Bugün bahsettiğim akıllı aydınlatma uygulamalarıyla deneme aşamasında olan 2 parkımızda yüzde 80'e varan bir enerji tasarrufu sağlamış durumdayız” diye konuştu.

Akıllı sulama sistemi

İki parkta akıllı sulama sistemini de devreye aldıklarını ifade eden Başkan Türel, “Park ve bahçelere yerleştirilen sensörler sayesinde toprağın nem durumunu bile uzaktan takip edebilir hale geldik. Eskiden belirli saatlerde sistem sulamayı açar ve kapatırdı. Yağmur yağsa bile sistem çalışmaya devam ederdi. Şimdi toprak kuruduğunda sulama sistemini açan bir akıllı uygulama park ve bahçelerimizde uygulanıyor. Bu sayede su ve enerji israfının da önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

19 ilçede ücretsiz WI-FI

Antalya genelinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar toplamda 41 lokasyon ve 265 erişim noktasında ücretsiz WI-FI hizmeti sunduklarını belirten Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “Bu hizmetimizin gördüğü ilgi akıllı şehirler çağının yeni kültürüne hemşerilerimizin çok kısa sürede adapte olduğunun da somut bir kanıtıdır. Engelsiz şehir projelerinde daima öncü hizmetleri hayata geçiren bir belediyeyiz. Görme engellilerimiz için “sesli adımlar “isimli projeyle hizmet binamızı engelsiz hale getirdik. Böylelikle Görme Engelliler akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamalarla artık, sesli olarak belediye binamızda hangi istikamete gitmesi gerektiğini duyuyor, öğreniyor ve yolunu rahatlıkla bulabiliyor.”

Kepez-Santral akıllı kent olacak

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu dile getiren Türel, akıllı şehircilik uygulamalarını yaparken teknolojinin bir araç, asıl gayenin insan olduğunun altını çizdi. Akıllı kent markasıyla marka şehirler arasında yer almayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Türel, “Bu anlamda Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı Match Up Projesi ile Kepez- Santral Mahallesinde Akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliğinden 5 milyon Euro'nun üzerinde bir hibe krediyi bu proje kapsamında kullanabilme başarısını sağlamış bulunuyoruz. Tabi bu bölgede ısı, enerji üretim, güneş enerjisi uygulamaları ve bilgi teknolojileri unsurlarını içeren; 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması hayata geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni Antalya vizyonu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da eldekiyle yetinmeyip hep yeni bir Antalya hayali, yeni bir Antalya vizyonu peşinde koştuklarını belirterek, “İşte tüm bu çalışmalar Antalya'nın yeni şehircilik hamlesi adına yaptığımız çalışmaların başlangıcıdır” dedi.