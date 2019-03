Başkan Türel, otobüs ve taksicilerle buluştu

Antalya ulaşımında tarih yazdıklarını ve Türkiye'ye örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel, esnafa ‘Kendinizle gurur duyun' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB Konferans Salonu'nda ilk buluşmasını ulaşım esnafı ile yaptı. Ulaşım esnafı ile birlikte toplu ulaşımda tarih yazdıklarını söyleyen Başkan Türel, Türkiye'deki tüm belediyelerin ulaşım konusunda Antalya'yı örnek gösterdiğini belirterek, otobüsçü esnafına “Kendinizle gurur duyabilirsiniz” diye seslendi. Her zaman esnafla işbirliği halinde olduklarını hatırlatan Başkan Türel, “Bugünlere uzun yolculuk yaparak geldik. Menderes Türel otobüs alacak, esnafı yok edecek dediler. Ne oldu Allah aşkına onları diyenler nerede şimdi. Utanmadan geziyorlar. Her şeye verilecek her soruya verilecek hesabımız var. Allah'tan başka kimseden korkmayız” dedi.

“Devrim niteliğinde karar aldık”

Antalya halkının toplu ulaşımda belirli saatlerde ücretsiz olarak taşınmasının Antalya'ya en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirten Başkan Türel, “Devrim niteliğinde yeni bir karar aldık. 05.00-07.00 ve 19.00 -21.00 arası ücretsiz yolcu taşıyoruz. Bu bizim uzun zamandır düşündüğümüz bir şey. Çünkü mesai başlangıcı ve mesai sonlarında otobüsler çok kalabalık oluyor. Ne binen ne taşıyan bu durumdan memnun değildi. Biz de böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Otobüs esnafımızın belediyeden sabit bir ücret almasından dolayı bu uygulama esnafımıza maddi bir yük de getirmeyecek. Derdimiz milleti daha rahat taşımak” diye konuştu.

“Siz istemeseniz de ben yaparım”

Sabit ücret uygulamasına geçildikten sonra ulaşım esnafına şu ana kadar toplam 51 milyon liralık destek ödemesi yaptıklarını kaydeden Türel, şunları aktardı: “Helali hoş olsun. Bu sizin hakkınız, biz de hakkınızı ödüyoruz. Biz bu sistemi kuruyorken, sizi enflasyona yenik düşürmeyiz dedik. Nisan'da 32 bin lira başladık. O günden bugüne enflasyon oranı Nisan'dan Şubat 2019'a kadar 16.32. Eğer size enflasyon oranında zam yapmış olsaydık 37 bin 221 liraya yükselecekti. Ancak biz size şu an aylık 38 bin lira veriyoruz. Biz sözümüzü yerine getirmişiz, enflasyona sizi yenik düşürmemişiz. Her üç ayda bir enflasyon oranında artış sözü verdik. Enflasyon artış gösterirse derhal enflasyon oranında zammı siz istemeseniz de ben size veririm.”

“Otobüs esnafıyla önemli işler başardık”

Esnafa bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylemediğini dile getiren Başkan Türel, tutamayacağı sözleri de vermediğini belirtti. Bugüne kadar otobüs esnafıyla da omuz omuza vererek önemli işler başardıklarını belirten Türel bunun en güzel örneğinin de belli saatlerde ulaşımın otobüslerde bedava hale gelmesi olduğunu söyledi.

“Şoförler Odası'nın ahde vefa gecesine katıldı”

Başkan Türel otobüsçüler Odası ile olan buluşmasının ardından Antalya Şoförler Odası tarafından düzenlenen ulaşım mesleğinde 30 yılını doldurmuş esnaf için düzenlenen ahde vefa gecesine katıldı. Her zaman esnafın yanında yer almaya gayret gösteren bir belediye başkanı olduğuna dikkat çeken Türel, Antalya'da birlikte yönetim adı verilen yönetişim modelini başarıyla uyguladıklarını söyledi.

“Kavşaklar önemli bir tasarruf sağladı”

Belediye başkanı olarak görev yaptığı her iki dönemde de şehre değer katan ve şehri güzelleştiren projeleri hayata geçirmeye çalıştığını söyleyen Başkan Türel, katlı kavşak örneğini vererek, ilk dönem 11, ikinci dönem 30 olmak üzere 41 köprülü kavşağı Antalya'ya kazandırdıklarını anlattı. Birçok kişi farkında olmasa da bu kavşakların vakit, nakit ve yakıt tasarrufu sağladığını vurguladı. Başkan Türel, 1 kavşağın 25 trilyon lira tasarruf sağladığı göz önüne alındığında kavşakların önemli bir tasarruf sağladığının altını çizdi.

“Taksilere kart yalanı cebini düşünüyoruz”

Türel otobüslerde ücretsiz taşıma bu uygulamasının başlamasının ardından taksicilere yönelik kart takılacak iddialarının ortaya atıldığını belirtti. Başkan Türel, “Ben bu kartı takacak olsaydım. 10 senedir belediye başkanıyım. Otobüslere nasıl taktıysam taksilere de takarım. Aklımızın ucundan geçmiyor ama birileri sizin aklınızı karıştırmaya çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Türel konuşmasının ardından ulaşım sektöründe 30 yılı dolduran esnaflara hediyelerimi takdim etti.