Başkan Türel, ‘Serik'e tren geliyor'

Serik'te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'e bu dönem önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek raylı sistem müjdesi verdi. Serik'in dünya liderlerini ağırlayan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Serik tarihinde ilk kez köprülü kavşaklarla tanıştı. Şimdi de trenle tanışacak” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Serik seçim ofisini ziyaret etti.

Biz olunca Serik kazanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'e bu dönemde çok önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, “Dünya liderlerini Serik'imize getirdik. G20'yi Serik'te gerçekleştirdik. Serik, tarihinde ilk kez katlı köprülü kavşaklarla karşılaştı, tanıştı. Yapacak çok işimiz var. Kültür merkezi yapıyoruz. İçinde büyük bir konferans salonu, kongre salonunun da olduğu. Biz, bir işe başladık mı çok hızlı bitiriyoruz. Senelerimizi almıyor. Bazı projeleri aylar içerisinde bitiriyoruz. Ama bizim olmadığımız dönemlerde bizim başladığımız projelerin çürümeye terk ediliyor. Ama biz kazandığımızda da Serik kazanıyor” dedi.

Serik'e tren geliyor

Serik'e raylı sistem getireceklerini müjdeleyen Başkan Türel, “Tren geliyor tren. Ben 10 sene önce Varsak'a tren gelecek demiştim, birileri bana bıyık altından gülmüştü. Ya Menderes de amma sallıyor demişlerdi ama işte ne oldu. Şimdi Varsak'a tren geldi. Şimdi Serik'e raylı sistem yani tren gelecek diyoruz. Gelir mi? Gelir. Bunların hepsi sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Bu dönem çok şanslıyız. İnsan hayatında fırsatlar çok fazla ayağına gelmez. Bu dönem turizm sektöründe senelerce emek vermiş, turizm sektörünün duayen isimlerinden bir tanesi, memleketimizin evladı İbradılı Mehmet Ersoy, Medar-ı iftarımız, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Serik çok daha şanslı” diye konuştu.