Başkan Türel'den Kore Gazisine ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde tedavi gören Kore Gazisi Hasan Yarıcı'yı ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya'ya kazandırılan Türkiye'nin en büyük yatalak hasta bakım merkezi hastalara şifa dağıtırken, hasta yakınlarına da sunduğu konfor ve destek ile önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Yarıcı'yı ziyaret eden Başkan Menderes Türel, Yarıcı ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türel'e palyatif teşekkürü

Başkan Türel, Palyatif Bakım Merkezi'nden ayrılırken yolu hasta yakını Aysın Seyhan tarafından kesildi. Babası Turan Cengiz'in merkezde tedavi gördüğünü söyleyen Seyhan, Başkan Türel'e böylesi bir tesisi Antalya'ya kazandırdığı için teşekkür etti. Seyhan duygularını “Başkanım sizi yerde ararken gökte buldum. Siz nasıl güzel bir insansınız. Nasıl böyle bir yer yaptınız? Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, doktorumuz babamı buraya yatırabileceğimizi söyledi. Ücretini sordum, ne kadar orası dedim. Ücretsiz olduğunu söylediler. Allah önce sizden, devletimizden sonra da doktorlarımızdan razı olsun. Size minnettarız. Böyle yerleri çoğaltın başkanım” dedi.

“Çok şükür Allah bize böyle bir tesisi Antalya'ya kazandırmayı nasip etti” diyen Başkan Türel ise Aysın Seyhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, babası için acil şifalar diledi.