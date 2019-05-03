Başkan Turgay Genç, muhtarları ağırladı

İlçede görev yapan 32 mahalle muhtarı, Döşemealtı Belediyesi'nde bir araya geldi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra mahalle muhtarlarıyla ilk kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, göreve devam eden ve yeni seçilen muhtarları tek tek tebrik etti ve başarılar diledi.

Belediye imkanlarıyla geçen 5 yıl da güzel hizmetler yaptıklarını dile getiren Başkan Turgay Genç, “İlçemize kazandırdığımız projelerle Döşemealtı ilçemiz büyük bir ivme yakaladı. Hedefimiz Antalya'nın yeni marka şehri olmak. Bu amaç doğrultusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Birlikte hareket ettiğimizde her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesile ile vatandaşımızın tercihiyle seçimi kazanan muhtarlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.