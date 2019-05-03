İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Turgay Genç, muhtarları ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe sınırlarında hizmet veren 32 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek tebrik ve başarı dileklerini iletti.


İlçede görev yapan 32 mahalle muhtarı, Döşemealtı Belediyesi'nde bir araya geldi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra mahalle muhtarlarıyla ilk kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, göreve devam eden ve yeni seçilen muhtarları tek tek tebrik etti ve başarılar diledi.


Belediye imkanlarıyla geçen 5 yıl da güzel hizmetler yaptıklarını dile getiren Başkan Turgay Genç, “İlçemize kazandırdığımız projelerle Döşemealtı ilçemiz büyük bir ivme yakaladı. Hedefimiz Antalya'nın yeni marka şehri olmak. Bu amaç doğrultusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Birlikte hareket ettiğimizde her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesile ile vatandaşımızın tercihiyle seçimi kazanan muhtarlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.