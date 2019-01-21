Başkan Turgay Genç'in hafta sonu mesaisi yoğun geçti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonu mevlit, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklere katılarak ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Cumartesi günü ilk olarak belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe yönetimi ve partililerle birlikte Perşembe günü vefat eden Kovanlık Mahalle sakinlerinden İsmet Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretine giden başkan Turgay Genç, daha sonra Ayşe Kalkay ile Sercan Atila çiftinin nikahlarını kıydı.

Gün boyu vatandaşların davetlerine katılan Başkan Genç, günün devamında Dereli Mahallesinde Meryem Acar ile Halil Sarıgül'ün nişan törenine katıldı. Başkan Genç evliliğe ilk adım atan genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Kömürcüler Mahallesi'nde de Yasemin Dönmez ile Musa Anat'ın düğün törenine katılan Başkan Genç, çiftlere mutluluklar diledi. Başkan Genç, günün sonunda ise Yığmalar Mahallesi'nde Murat Yıldız'ın asker uğurlamasına katıldı.

Pazar gününü de mevlit, düğün ve asker eğlencelerine ayıran Başkan Genç'in ilk durağı, ilçe sakini ve esnaflarından Ayşe-İbrahim Köse'nin sabah kahvaltısı programına katıldı.

Başkan Genç daha sonra Çığlık-Aydınlar Mahallesini ziyaret ederek, Ramazan Erdoğ'un mevlidinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buradan Karaman Mahallesine geçen Başkan Genç, Berkant Alkan için düzenlenen asker mevlidinde aileyi yalnız bırakmadı.

Başkan Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları tarafından Mesire Alanında düzenlenen "Döşemealtı Gençliği" birlik, beraberlik ve dayanışma pikniğinde de gençlerle bir süre sohbet etti.

Başkan Genç, askere gitmeye hazırlanan Selim Coşkun için Kovanlık Mahallesinde düzenlenen eğlence de gençleri yalnız bırakmadı.