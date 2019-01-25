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Başkan Tütüncü, 4 ayda 753 ev ziyareti yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mail ve sosyal medya hesaplarına gelen davet mesajı kapsamında, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Son 120 günde 753 ev ziyareti Tütüncü, geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan ziyaret maratonunu, Perşembe gecesi saat 01.30'da tamamladı.



MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti


Tütüncü, MHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Adem Çelik ile gündüz saatlerinde Varsak Menderes Mahallesi'nde halı yıkama fabrikasını, Gündoğmuş Mahallesi'nde bir inşaat şirketini, daha sonra da MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İl Başkanlığı ziyaretinde Tütüncü, İl Başkan Yardımcıları Zeki Tunç, Cemil Şahin, İsmet Tunç ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Çalışkan ile Cumhur ittifakı kapsamında ilçede yapılacak yerel seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Gece 01.00'de ev ziyareti


Başkan Tütüncü'nün, gündüz mesaisindeki son ziyareti, Gündoğmuş Mahallesi'nde komşularıyla gün yapan Ümmü Kirezli'nin evine oldu.


Akşam mesaisinde de Teomanpaşa, Düdenbaşı, Altınova Orta, Sütçüler, Varsak Demirel ile Yeni Doğan Mahallesi'nde 8 eve konuk olan Başkan Hakan Tütüncü, sabah saatlerinde başladığı ziyaretlerini, gece saat 01.00'de tamamladı.



“Kepez ile can canayız”


Tütüncü, ziyaretleriyle ilgili şöyle konuştu:


“Elmalı Sitesi'nde dostlarımızla güzel bir sohbeti paylaştık. Taleplerini dinledim. Gece saat 01.00'de, belediye Elmalı Sitesi'ndeydi. Sorularını cevaplandırdık. Gönül gönüle olunca geceyi gündüzümüze katıyor ve problemleri çözüyoruz. 2014'de ‘Hep yan yana can cana -bak ne yollar açmıştık' demiştik. İşte o günden sonra hep can cana olduğumuz canlarla, dostlarla can cana olmaya devam ediyoruz. Gecenin bu saatinde çalacağımız bir kapı varsa ve bu kapılar bize güzel bir şekilde açılıyorsa güzel ailelerle güzel sohbetler ediyorsak helal olsun bize, helal olsun Kepez'e Daha yürüyecek nice yollarımız var ve yol yürümeye devam edeceğiz.”

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