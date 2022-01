Başkan Tütüncü, Adlıhan Dere ile bir araya geldi

Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na yeniden seçilen Adlıhan Dere'ye ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Esnafımız Antalya'da hiç bu kadar üst düzeyde, proaktif bir seviyede, çözüm odaklı ve etkin bir biçimde temsil edilmemişti” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapılan kongrede Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na yeniden seçilen Adlıhan Dere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'ye nazik ziyaretlerinden ve güzel dileklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Tütüncü'nün her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayan Dere, “Seçildiğimiz günden bugüne dek gerçekten her platformda dile getiriyorum. Devletimizin en üst kademesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, en alt kademelere varana kadar her yerde sizin yaptığınız çalışmaları, başarılarınızı, sizlerle ilgili güzel düşünceleri anlatıyorum. Siz göreve geldiğiniz günden bu yana bütün kararlarınızı esnafın lehine sonuçlandırdınız. Esnaf dostu başkanımız iyi ki varsınız. Yapılanları ben burada anlatmaya kalksam kelimeler kifayetsiz kalır süre yetmez. Kepez Belediye Başkanlığı görevinizi 3 yıldır başarılarla yerine getiriyorsunuz. Bir dönemde birlikte 5 yıl boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyeliği görevini yaptık. Ve bu süre zarfında almış olduğunuz tüm kararlar benimde gözümün önünde hep esnafın faydasınaydı“ diye konuştu.

“Esnafım için her şeyi göze alırım”

“Özellikle pandemi döneminde verdiğiniz her kararda esnafın yararını gözettiniz” diyerek sözlerini sürdüren AESOB Başkanı Dere, “Ben esnafım için her şeyi göze alırım dediniz ve hatta açık dükkanlardan da kapalı dükkanlardan da kira almadınız. Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na yeniden Başkan seçilmemden sebebiyle bugün burada yapmış olduğunuz nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.