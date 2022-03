Başkan Tütüncü: “Antalya dünyayı kıskandıran destinasyona sahip”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dünya'yı kıskandıracak turizm destinasyonuna sahip bu şehrimizin, fuarlar şehri olma vizyonunu da ortaya koymalıyız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) ve Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği'nin(İMDER) destekleriyle düzenlenen 16'ncı Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nın(KOMATEK) açılış törenine katıldı.

“Fuarlar şehri olma vizyonu”

ANFAŞ Antalya Expo Center'da düzenlenen ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı fuarda konuşan Başkan Tütüncü, “Antalya bu tarz uluslararası fuarların düzenlenmesi için her türlü imkana sahip yeryüzünün cennet şehirlerinden birisi. Dünyanın birçok turizm destinasyonlarını kıskandıracak nitelikte otel, konaklama, turizm tesislerine sahibiz. Şehrimizin fuarlar şehri olma vizyonunu da ortaya koymalıyız” diye konuştu.

“Yerel yönetimlerin sorumluluğu”

Fuar düzenlemenin zor bir iş olduğuna değinen Tütüncü, “Fuar düzenlemek için bir araya gelmiş birliklere destek olmak her şeyden önce yerel yönetimlerin en önemli sorumluluğudur. Bu hem şehrin tanıtımı bakımından önemli, hem de ülke ekonomisine böyle güzel bir mekanda, böylesi güzel bir şekilde katkı sağlamak bakımından önemli. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak Mersin'den Denizli'ye Afyon'dan Muğla'ya kadar yetki alanımızdaki bütün belediyelerimizi bu fuara davet ettik. Bu sektörün en önemli ilgi odaklarından birisi de makine parklarını yenilemek ve geliştirmek düşüncesinde olan belediyeler. Belediyelerimiz de bu fuardan en güzel şekilde istifade etsinler istedik. Hem fuara bir katkımız olsun, hem de şehrimize böylesi güçlü bir fuar kazandırılırsa, önemli bir katkıyı sağlamış oluruz. Önümüzdeki süreçte bu bakış açısıyla hem yerel yönetimlerin, hem de Ticaret Odalarının bu konu üzerinde daha organize bir şekilde durmasının hepimiz bakımından, ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli faydalar taşıyacağını düşünüyoruz. Biz Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediyesi olarak da bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu fuarlara ilgiyi alakayı sürdüreceğiz. Bu fuarların varlıklarını sürdürebilmesi ve her yıl devamının sürdürülebilmesi gibi niyetimizin olduğunu ifade etmek isterim. Bu güzel ve meşakkatli bir yolculuk. Bu yolculukta her zaman bizleri yanınızda göreceksiniz“ şeklinde konuştu.