Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat demektir”

Yıldırım Bayezid İlkokulu'nun kütüphane açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bir kütüphane onlarca hayat demektir. İşte, bizde onlarca hayat için 2023 yılı sonuna kadar Kepez'e 16 kütüphane kazandıracağız“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yıldırım Bayezid İlkokulu'nu ziyaret etti. Tütüncü'yü okul girişinde minik öğrencilerden oluşan mehteran takımı karşıladı. İlkokul Müdürü Mehmet Emin Kuralay eşliğinde okulu gezen Başkan Tütüncü, ardından öğrencilerin kütüphane mutluluğuna ortak oldu. Kepez Milli Eğitim Şube Müdürleri Kenan Akbaba ve Sevtap Çam ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okulun kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

“Kitap okuyan öğrencilerle sohbet”

Bir kütüphanenin onlarca hayat demek olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bizde onlarca hayat için 2023 yılı sonuna kadar Kepez'e 16 kütüphane kazandıracağız“ dedi. En yakın zamanda öğrencilerle beraber kitap okumak için Yıldırım Bayezid İlkokulu'nun kütüphanesine gelmek istediğini belirten Tütüncü, kütüphane raflarını da kitap sayısı ve çeşitliliği bakımından zenginleştirme sözü verdi. Başkan Tütüncü, kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle sohbet ederek, “Aferin size. Bol bol kitap okuyun.” dedi. Tütüncü, Kütüphane açılışından sonra okul bahçesine kurulan Kızılay kan bağışı çadırını ziyaret etti.