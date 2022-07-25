Başkan Tütüncü: “En çok yaptığımız okullarla iftihar ediyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova'ya yapılan okulun tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Altınova'ya fevkalade bir eğitim yuvası kazandırıyoruz. Biz en çok yaptığımız okullarla iftihar ediyoruz” dedi.

2019 yılında hayırsever Kübra- Mümün Soydal çifti tarafından 4 bin 600 metrekare alanın bağışlanmasının ardından yapımına başlanan ortaokulun temeli; geçtiğimiz aylarda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve hayırsever çiftin katılımıyla yapılan törenle gerçekleşmişti. Başkan Tütüncü, temeli atılan okul yapımını gezerek incelemelerde bulundu.

“Fevkalade bir eğitim yuvası kazandırıyoruz”

Altınova'ya verilen sözlerin tutulduğunu ve okul yapımının tüm hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Tütüncü “Altınova bir okula daha kavuşuyor. Altınova'ya sözünü verdiğimiz okulun yapımına devam ediliyor. Biz verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. Bu çalışmalar yapıldıkça ileriye giden Altınova hepimizi mutlu ediyor. Muhtarımızın da hemşehrilerimizin de yüzü gülüyor. İnşallah öğrencilerimize muhteşem bir ilim irfan yuvası kazandıracağız. Bu ilim irfan yuvası Altınova'ya çok yakışacak Mümün Soydal amcamızı şükranla yâd etmek istiyorum. Kendi arazilerini okul için verdiler. İmar ve mülkiyet problemlerini muhtarımla beraber biz çözdük. Devletimizde buraya muhteşem bir yatırım getirdi. Burada Belediye, Hayırsever ve Devlet iş birliği ile bütün mahallelilerin desteği ile fevkalade bir eğitim yuvası kazandırıyoruz. Biz en çok yaptığımız okullarla iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Okulun yapılacağı Orta Mahalle'nin muhtarı Nurten Kurt ise “Öncelikle bu araziyi bağışlayan Mümün Soydal amcamıza çok teşekkür ediyorum. Altınova'ya bir okul ihtiyacımız vardı. Böylesi değerli araziyi okul için devletimize ve bizlere armağan ettiklerini için çok teşekkür ediyorum” dedi.