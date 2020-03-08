Başkan Tütüncü, gençlerle buluştu

Tütüncü, “Göreve geldiğim 2009 yılında, 450 bin nüfuslu Kepez'de sadece bir semt evi vardı. Şimdi ise aynı anda 46 bin 500 kişiye kültür-sanat hizmeti verebilecek 52 salonumuz var“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Her hafta liseli gençlerle buluşan Başkan Tütüncü'yü okul binasının girişinde güzel sanatlar lisesi öğrencileri, müzik dinletisi ile karşıladı. Tütüncü, enstrümanları ile müzik ziyafeti veren genç yeteneklere teşekkür ederek, Kepez Gençlik Buluşması için okulun konferans salonuna geçti. Gençlerle bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını dile getiren Tütüncü, “Belediyecilik herkesten çok gençlerin genç fikirlerine kulak vermeyi gerektirir. Bu sebepten dolayı bizde okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gençlerimizle birlikte oluyoruz. Gençlerimizle zaten hep birlikte oluyoruz. Onların düşünce ve görüşlerine hayatın her alanında değer veriyoruz, ama okullarda onları ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, onlarla şehri konuşmak, geleceği konuşmak, hayatı paylaşmak, bizim için önemli. Gençlerimizin şehrimizle ilgili düşüncelerini çok önemsiyoruz. Onların taleplerinin birçoğunu da önemli hizmetler olarak geri döndürmeyi başardık” diye konuştu.

"Gençler aydınlık yarınlarımız"

Bir zamanlar kendisinin de lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Benim de yönetimle ilgili, şehirle ilgili, belediye ile ilgili, şehri idare edenlere iletmek istediğim fikirler vardı. Onları anlatacak, ifade edecek, söyleyecek kimse bulamazdık. Yeri gelir taleplerimizi dilekçe halinde yazar, belediyeye ulaştırırdık. Belediye ise bizim taleplerimize sağır ve dilsiz kalırdı. Bizi duymazdı. Ben belediye başkanı olduktan sonra bizim yaşadıklarımızı gençlerimize yaşatmamak için böyle bir yöntem tercih ettik. Her yıl eğitim ve öğretim dönemlerinde her hafta bir okulumuza ziyarette bulunuyoruz. Öğrenci ve öğrencilerimizle birlikte oluyoruz“ dedi. Gençlerin bu ülkenin aydınlık yarınları olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Bu lisedeki gençlerimiz sanatla yakından ilgileniyor. Sanat insanların hayata bakışını, farklı bir seviyeye taşır. Kalp güzelliği ve gönül güzelliği çok önemlidir. Kalbi güzel ve gönlü güzel olan insanlar dünyayı da diğer insanlardan çok farklı algılarlar" ifadelerinde bulundu.

Kitap fuarına davet etti

Sanata ve sanatçıya çok önem verdiklerine de değinen Tütüncü, “Göreve geldiğim 2009 yılında, 450 bin nüfuslu Kepez'de sadece bir semt evi vardı. Şuanda Kepez'de büyüklü, küçüklü 52 adet salon var. Bunları biz yaptık. Aynı anda 46 bin 500 kişinin kültür sanat imkanlarından faydalanacağı ortamlarımız var“ diye konuştu.

Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin “Kepez'e kütüphane yapılacak mı?” sorusu üzerine Tütüncü, “Bu sene Kepez'e 4 tane kütüphane yapılıyor. 2020 yılı içinde Kepez 4 tane kütüphaneye kavuşuyor. Kepez Kent Meydanı'na 24 saat açık olacak bir kütüphane geliyor. Kültür, sanat, müzeler adası haline getirdiğimiz DokumaPark'ta, bin metre genişliğinde eski dokuma fabrikasının trafo binası var. Trafo binasını da çok güzel bir kütüphane haline getiriyoruz. Yılsonuna bitecek bu kütüphaneye Cemil Meriç adını vereceğiz. Burayı güzel bir kütüphane haline getireceğiz. Antalya'da kütüphane çok, ancak bir müze kütüphane yok. Burası İstanbul'da Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphane'nin bir benzeri olacak. Üniversitenin hemen karşısına Gülveren Mahallesi'ne de 24 saat açık olacak şehir kütüphanesi ile Cem Karaca adının verileceği gençlik kütüphanesi yapıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin sorularını tek tek cevaplayan Tütüncü, söyleşinin ardından öğretmen ve öğrencileri, 13-22 Mart tarihleri arasındaki 3. Kepez Kitap Fuarına davet etti.