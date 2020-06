Başkan Tütüncü: "Her daim esnafın yanında duracağız"

Kepez Belediyesi'nin, ticari tesislerini işletenlerden Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini almamasına esnaftan teşekkür geldi. Belediyenin mülkü olan Özgürlük Halk Pazarı esnafı, kira desteğinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi ile mücadele de normalleşme sürecinin başlamasının ardından dükkânlarını yeniden açan esnafa moral ziyaretinde bulunuyor. Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin mülkü olan Dokuma'daki Özgürlük Halk Pazarı esnafını ziyaret etti. Başkan Tütüncü, moral ziyaretinde isteklerini dinlediği pazarcı esnafına, bol kazançlar dileğinde bulundu.

Pazarcı esnafı da kiracısı oldukları Kepez Belediyesi'nin, pandemi sürecinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini kendilerinden almamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Pazarcı esnafı, kira desteğinden dolayı Tütüncü'ye teşekkür etti.

"Esnafın teşekkürü duygulandırdı"

Başkan Hakan Tütüncü de, “Esnafımızın teşekkürleri, hayır duaları bizi çok duygulandırdı. Biz her daim onların yanında duracağız” açıklamasını yaptı. Pandemi ile mücadelede yeni kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını anımsatan Tütüncü, "Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte esnafımız dükkanlarını açtı. Hayat, yavaş yavaş normalleşiyor. Pandemi ile mücadele en önemli konu birbirimize moral ve motivasyon desteği vermekti. Belediyemiz, işletmelerimizdeki kiracılarımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacağını duyurmuştu. Bu desteğimizden dolayı kiracımız olan esnafımız çok mutlu oldu. Esnafımızın teşekkür cümleleri bizi çok duygulandırdı. Kendilerine, bugün esnafımızın yanında olmayacaksak ne zaman yanın olacağız, dedim. Esnaf dostu bir belediye olarak her zaman ve her şart altında esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti. Kepez Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla belediyeye ait tesisleri işleten esnaftan 3 ay boyunca, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacağını duyurmuştu.