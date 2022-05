Başkan Tütüncü, Hıdırellez şenliklerine katıldı

Korkuteli Büyükköy ve Kırkpınar Yarencik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Hıdırellez Şenliklerine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sevgiye dayalı bir toplumu inşa etmek için Antalya'nın her yerindeyiz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hafta sonunda Korkuteli İlçesini ziyaret etti. Korkuteli Büyükköy ve Kırkpınar Yarencik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliklerine katılan Başkan Tütüncü, vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşların hıdırellez sevincine ortak olan Başkan Tütüncü, daha sonra Büyükköy Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi ile ilgili talep edilen isteklerin yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat veren Başkan Tütüncü, Korkuteli şehidi Merhum Tuncay Arslan'ın baba ocağını ziyaret etti. Şehit annesi Sati Arslan'ın elini öperek anneler gününü kutladı.

“Gayemiz kalplerin birleşmesi”

Korkuteli ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korkuteli Büyükköy de düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açıklamasını Büyükköy'de meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitiren vatandaşın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek devam eden Başkan Tütüncü, “Köyümüzde bugün talihsiz acı bir olay cereyan etti. Gencecik bir kardeşimiz hayatının baharında elim bir kazada aramızdan ayrıldı. Öncelikle ben rahmete gönderdiğimiz kardeşimiz için rabbimden ışıklar içinde uyumasını diliyorum. Bugün Büyükköy'ün hem etkinliğine hem de matemine geldik. Onların yasını acısını paylaştık. Diğer taraftan da güzel bir etkinlik alanını birlikte vücuda getirmiş olduk. Diliyorum ki; bu köyde bundan sonraki hıdırellez etkinliklerinde, hemşehri buluşmalarında bu güzel ortamda sevgi ve saygıyla bir arada olacağız. Her zaman Büyükköy'ün sevgili muhtarımızın, dernek başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim en önemli gayemiz kalpleri birleştirmek, sevginin asaletini her yere hakim kılmak. Bu güzel şehri çok daha güzel aydınlık yarınlara taşıyabilmek Sevgiye dayalı bir toplumu inşa etmek için Antalya'nın her yerindeyiz“ dedi.