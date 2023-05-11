Başkan Tütüncü, Kepez Kitap Fuarı'nda Nur Viral'in konuğu oldu

Kepez Kitap Fuarı'nda televizyon sunucusu ve yazar Nur Viral'in konuğu oldu. Başkan Tütüncü, yoğun ilgi gören söyleşide Kepez'in kültür sanat kentine dönüşümünü anlattı.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, bir yandan binlerce ziyaretçi ağırlarken, bir yandan da onlarca yazarı okurlarıyla buluşturuyor. Televizyon sunucusu ve yazar Nur Viral de “Hayatta Her Şey Var” konulu söyleşiyle hayranlarıyla bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yoğun ilgi gören söyleşide Viral'in konuğu oldu. Başkan Tütüncü, Nur Viral'in Kepez'e dair tüm sorularını cevapladı.

Kepez Kitap Fuarı'nın 5 yıllık yolculuğunu anlatan Başkan Tütüncü, “Kepez Kitap Fuarı yıllar içinde çok büyük bir kültür şölenine dönüştü. Bu yıl fuarımız beşinci kez kitapseverlere kapılarını açtı. Yüzlerce yayınevi, yüzlerce yazar, onlarca sohbet, imza programları, yeni çıkan kitaplarla, unutulmaz kitaplarla kitapların o sevgi dolu dünyasını şehrimize getiriyor. Yola çıkarken böylesi bir güzelliğin olacağını biz zaten biliyorduk. Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi okuyan bir toplum meydana getirmekti. Bizim inancımızın ilk emri ‘oku'... O zaman okumak bizim için en önemli ibadet. Okudukça hem karanlıklar aydınlığa kavuşuyor, hem zihnimizde yepyeni dünyalar oluşuyor, hem de toplumun çok ihtiyaç duyduğu sevgiyi de böyle böyle büyütüyor” dedi.

Sunucu ve yazar Nur Viral'in “Sanata, sanatçıya, bilime bu kadar önem veren bir başkanın önünde saygıyla eğiliyorum. Kepezliler gerçekten çok şanslı. Onlar hak ettikleri bir belediye başkanıyla, belediye başkanı hak ettiği bir halkla beraber” sözleri üzerine Başkan Tütüncü, “Bizim Kepez ilçemiz 700 bin nüfuslu bir ilçe. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisiyiz. Antalya'nın da en büyük ilçesiyiz. Biz 14 yıl boyunca hemşehrilerimizle gönül gönüle vererek güzel bir şehir meydana getirdik. Şehrin temel problemlerine getirdiğimiz çözümler bir tarafa, bizim sosyal ve kültürel belediyecilik noktasında attığımız çok önemli adımlar var. Okumaya, öğrenmeye, bilime, teknolojiye çok büyük önem verdik. Kepez'e 150'den fazla yeni okul, 21 kütüphane yaptık. Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in en büyük kütüphanelerinden birisi de Kepez'de belediyemizin kitap koleksiyonunda da milyonlarca kitap bulunmakta” diye konuştu.

TÜBİTAK işbirliğiyle Türkiye'nin en büyük Bilim Merkezi'ni kurduklarını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Gençlerimiz ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar bilimsel çalışmaları yapıyorlar. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve uzayla ilgili çok çılgın projeleri var. Bu projelerin arkasında da hep gençlerimiz var. Bu çok büyük bir onur” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir” sözüne değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, “Şehrimiz, Akdeniz'in en güzel noktalarından birisinde. Bu şehir Selçuklu medeniyetinin emanetidir. Mazisi insanlık tarihi kadar eski aziz milletimizin denizle tanıştığı yer de Antalya'dır” diyerek sözlerini tamamladı.