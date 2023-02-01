Başkan Tütüncü: "Kepez'in 45 yıllık mülkiyet ve imar sorunlarını çözdük”

Kepez Belediyesi'nin şubat ayı meclisinde konuşan ve 2009 yılında Kepez'in bütün mahallelerinde mülkiyet sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez'in çok köklü, 45 yıldan daha fazla mazisi olan mülkiyet ve imar sorunlarını çözmüş olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Kepez Belediye Meclisi'nin, şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında toplanan mecliste, 13 yazılı, 2 önerge olmak üzere 15 gündem maddesi görüşüldü. Partilerin grup başkanlarının gündem konuşmalarının ardından, meclis maddelerinin görüşülmesine geçildi. Kepez Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısında, ilk olarak Ocak ayı meclis kararları görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanlığı ile Trafik Eğitim Parkında ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye oy birliğiyle yetki verildi.

"En köklü sorun Fatih'teydi"

Şubat ayı meclisinde Fatih, Kuzeyyaka, Çamlıbel ve Fevzi Çakmak Mahallesinde 134 kişiye arsa tahsisi yapılması konusu da oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin 9. maddesi hakkında bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ 2009 yılında Kepez'in bütün mahallelerinde mülkiyet sorunları vardı. Bu mülkiyet sorunlarının en köklü hissedildiği mahallelerin başında da Fatih mahallesi gelmekteydi. Sebebi de şuydu; Aynı adanın, hatta aynı parsel içerisinde hem 2B sorunu vardı, hem vakıflar sorunu, hem de hazine sorunu vardı. Bunun yanında hem sarı alan, hem de ormanla ilgili sorun vardı. Bunların hepsini farklı bir yöntem ve metotla takip etmeli ve neticelendirmeliydik. Bu neticelerimizin sonucunda geldiğimiz noktada tapuları artık tek tek teslim etmeye başladık. Hazineden devrolan yerlerin tapulamalarına zaten başlamıştık. Belediyemizle ilgili olan yerlerde de bu çalışmalar başladı. Çok köklü, 45 yıldan daha fazla mazisi olan burada mülkiyet ve imar sorunlarını çözmüş olmanın ve bu meclis kararıyla son noktayı koymuş olmanın büyük bir mutluluğu içindeyiz. “dedi.

"Şehir hastanesi değer katacak"

Antalya Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesiyle bölgede ortaya çıkacak konut ihtiyacı ile ilgili arsaların değer kazanacağını belirten Tütüncü, " Fatih, Göçerler ve Çamlıbel ve Masa Dağı'nın diğer Mahalleleri de çok fazla kıymetlenecek. Bu kıymet oradaki vatandaşlarımıza ait olacak" dedi.

Meclise önerge olarak gelen, Balık Pazarı'ndaki caminin 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisini içeren 14. madde hakkında da açıklamada bulunan Başkan Tütüncü, “Dokuma Park'ın arkasında balık pazarı ve bir semt pazarı oluşturduk. Bu projenin içinde de küçük bir cami yer alıyor. Balık pazarında esnafımız yerini aldı. Şubat ayı içerisinde resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Bunun için buradaki caminin de Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.