Başkan Tütüncü, nar hasatında

Döşemealtı İlçesi'ndeki nar hasatına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu lezzetin Türk ekonomisine yılda 300 milyon Türk Lirası katkı sağladığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı İlçesi'nde nar hasatına katıldı. Ülke ekonomisine büyük katkı sunan nar üreticilerini ziyaret ederek, bereketli hasat dileklerini iletti. İlçedeki nar bahçelerini gezen Başkan Tütüncü, köylerde hummalı bir şekilde süren nar hasatına katıldı. Başkan Tütüncü, işçilerle beraber nar kesti, kasaya doldurdu ve kamyona yükledi. Nar bahçelerini karış karış gezen Başkan Tütüncü, hasat edilen ürünleri dünyaya ihraç etmeye hazırlayan Döşemealtı'nın kadın emekçilerini de ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. Başkan Tütüncü'ye, ilçe ziyaretinde AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım eşlik etti.

Ülke ekonomisine 300 milyon liralık katkı

Yeryüzünün bereket fışkıran en verimli topraklarına emeklerini katan çiftçilerle nar bahçelerinde hasatı ve hayatı paylaşmaktan onur duyduğunu bildiren Başkan Tütüncü, “Döşemealtı'nda nar hasatı yapan hemşerilerimizle güzel bir günü paylaştık. Cenab-ı Allah'ın Akdeniz'e verdiği en güzel nimetlerden birisi de nar'dır. Akdenizlilerin çok yaşamalarının sırrı taze balık, sebze, zeytin yağı ve tabi ki nar. Nar bizim anlayışımızda geleneğimizde bereketin sembolüdür. Döşemealtı'nın bu lezzetli narı Türk ekonomisine yılda 300 milyon Türk lirası katkı sağlıyor. Bizde çiftçilerimizle bu bereketi paylaşmaya geldik.” dedi.