Başkan Tütüncü, öğrencilere yerel yönetimi anlattı

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Tütüncü, belediyelerin insanların doğumundan ölümlerine kadarki süreçte her türlü sorun ve talepleri yerine getirmeye çalışan bir kurum olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ünsal İlkokulunu ziyaret etti. Tütüncü, yerel yönetimler hakkındaki bilgi ve tecrübe deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Ünsal İlkokulunun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, dünya'da yaşanan salgın nedeniyle öğrencilerle bir araya geldikleri bu güzel günleri özlediğini söyledi. Öğrenciler ile soru cevap şeklinde eğitim öğretim müfredatında yer alan yerel yönetimler hakkında konuşan Başkan Tütüncü, “ Yerel dendiği zaman bulunduğunuz bölgenin, alanların ve mahallelerinin bir yönetim eliyle kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. İnsanların topluluk halinde yaşadığı yerlerde bir yöneticinin olması gerekiyor. Örneğin içinde bulunduğumuz okulun bir idaresi ve yöneticisi var. Oturduğunuz mahalleyi yöneten de bir muhtarınız var. Muhtar bir aracı olarak sorunları ve talepleri üst birimlere iletiyor. Gerek kişisel, gerek toplumsal sorunların çözümünde etkili bir rolü bulunuyor” dedi.

Belediyelerin görevlerini anlattı

Yerel Yönetimler hakkında açıklamalarına devam eden Başkan Tütüncü, Belediye kurumunun sorumlulukları hakkında da bilgiler verdi. Başkan Tütüncü, “Belediye, insanların doğumdan başlayan ve ölümlerine kadar süreçte her türlü sorun ve taleplerini yerine getirmeye çalışan bir kurumdur. Belediye sokakları düzenler, parkları yapar, güvenliği sağlar, sokak hayvanlarına bakar, yeni yollar açar, asfaltları yapar, öğrenciler için kütüphaneler yapar, eğitimi destekler, okullar yapar, spor alanları yapar, yüzme havuzları yapar, kültür ve sanat faaliyetleri yapar. Bizlerde sizler için buradayız” diye konuştu.

Tütüncü'den Antalya Bilim Merkezine davet

Başkan Tütüncü konuşmasının devamında eğitim ve öğretimi desteklemek ve çocukların erken yaşta bilimle tanışması için Ünsal İlkokulu'nun 3'ncü sınıfta bulunan toplamda 210 öğrencisini Antalya Bilim Merkezine davet etti. Çocuklara bir müjde daha veren Başkan Tütüncü, “ Bilim Merkezine geldiğiniz zaman 23 Nisan'da açılacak olan Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesini de ziyaret edeceksiniz”dedi. Başkan Tütüncü konuşmasına devam ederken “Ünsal Mahallesine yeni bir okul daha kazandırıyoruz” dedi. Başkan Tütüncü konuşmasının ardından çocuklara doğa temalı kitap ve puzzle hediye etti.