Başkan Tütüncü: “Pandemi sürecinde de esnafımızın yanında olduk”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden ve her zaman esnaf dostu bir belediye olduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Pandemi sürecinde de yine hemşehrilerimizin ve esnafımızın yanı başındaydık. En önemlisi; 3 ay boyunca belediyemizin bütün gayrimenkullerinden kira almayarak, yine esnafımızın yanında durduk” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki heyetle Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Başkan Tütüncü'yü birlik binası önünde AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanları karşıladı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin en özellikli, en nitelikli ve en aktif esnaf birliği olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, esnafın haklarının müdafaa edilmesi, onların ufkunun açılması ve onlara yeni hedeflerin gösterilmesi noktasında çalışmalar yürüten esnaf birliğine teşekkür etti. Kepez Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “12 yıldan bu yana bütün aldığımız her karar da ‘Acaba esnafımıza nasıl inisiyatif kullanabiliriz' düşüncesiyle, hep onlarla istişare halinde olduk" diye konuştu.

"Kepez Belediyesi esnaftan 3 ay kira almadı"

Kepez Belediyesi'nin esnaf dostu bir belediye olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Pandemi sürecinde de yine esnafımızın yanında olduk. En önemlisi 3 ay boyunca belediyemizin bütün gayrimenkullerinden kira almadık. Esnaf dükkanlarımız açık olsun ya da olmasın, bütün esnaf dükkanlarımızdan, esnafa vermiş olduğumuz dükkanlardan 3 ay boyunca kira almadık. Buda Türkiye de bir ilk olmuştu. Herkesin işinin bir ölçüde etkilendiği günlerde esnafımıza bizde Kepez Belediyesi olarak karınca kararınca destek olmalıydık. Onların yanında olmalıydık. Zor günlerinde yanlarında olmalıydık. Bugün olmayacaktık ta, ne zaman olacaktık? Pandemi sürecinde berberler, kuaförler, şoförler odamızla da yine sizlerle birlikte beraber hareket ettik. Bu süreçte 620 adet taksi ve bunun yanında 39 taksi durağı, yaklaşık 750 berber, kuaför ve güzellik salonu, son aşamada da kahvehaneler, kafeler, kıraathaneler, lokanta, restoran ve sürücü kurslarının da haftalık düzenli dezenfeksiyonlarını yapıyoruz. Anlık değil, göstermelik değil, yaklaşık her hafta 2 bin 200 ayrı noktayı dezenfekte eden mobil dezenfekte ekipleri var belediyemizin. Her hafta 2 bin 200 noktanın dezenfekte edilmesi oldukça meşakkatli bir iş. Biz esnafımızın yanında olduğumuz için, her zaman esnafımızın yanında durduğumuz için, onlara katkı sağlamayı arzu ettiğimiz için böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Zaten esnafımıza yönelik diğer çalışmalarımızı da sizler esnaflarımız biliyorsunuz" dedi.

"AESOB Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşu"

“Esnafımızla hep birlikte olmaya ve hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “AESOB bizim için çok önemli. AESOB'un Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etmeliyim. Bizim toplum tabanımıza en yakın olan yerde burasıdır. Esnafımız toplumun nabzını çok iyi tutar. Esnafımızın yemeği yenir, çayı içilir, muhabbeti dinlenir, kalbi güzeldir, gönlü güzeldir. Esnafımızla birlikte olmak her zaman bizlere mutluluk verir. Antalya'daki bütün esnaflarımız pandemi sürecinde çok büyük bir fedakarlık göstererek, özellikle hemşehrilerimizin tedarik zincirinin bozulmaması, onların rahat bir biçimde beslenmesi, rahat bir biçimde hayatlarını idame etmeleri konusunda da çok büyük bir fonksiyon ifade ettiler. Hepinize teşekkür ederiz. Bizler her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olduğumuz sürece kazanan esnafımız olacak. Biz birlikte olduğumuz sürece kazanan hemşehrilerimiz olacak" diye konuştu.

"Tütüncü, esnafımızı hiç yalnız bırakmadı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Belediye başkanı seçildiğinizden bu yana esnaf ve sanatkarlarla ilgili hiçbir gün bizi yalnız bırakmadınız” diyerek sözlerine devam eden AESOB Başkanı Dere, “Bizim açılışımızda, toplantımızda, etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmadınız. Biz oda başkanlarının belki yapamadığı, belki ziyaret edemediği tüm esnafı Kepez'de sabahın seher vaktinde kalkıp, sabah simitçi de, akşamda Kültür'deki kafeler de, Avrupa'nın caddesi gibi bir kafe de kapattınız. Bizimle berabersiniz, içimizdesiniz, içimizden birisiniz, bizlerin dertlerini ve sorunlarını biliyorsunuz. Pandemi, sürecinde maskenizi taktınız, Kepez'in sokaklarında esnaf ve sanatkarın yanındaydınız. Açık, kapalı tüm esnafa maskesinden, siperliğine, gıda yardımlarına kadar esnafa o zor günlerinde destek oldunuz. O günün şartlarında yapılması gerekeni fazlasıyla yaptınız” dedi.

Dere: “Türkiye'de bu bir ilkti”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün esnafın zor günlerinde dahi yanı başında olduğunu dile getiren AESOB Başkanı Dere, “Normalleşme süreci, başlamadan ‘Ben sizden kira almıyorum' dediniz. Türkiye'de bu bir ilkti. Başkanım bu kararlara öncü oldunuz. Esnaf ve sanatkarlar, hem sayenizde Kepez'de o zor günlerimizde bizim yaramıza merhem oldunuz, hem de diğer belediyelerde sizle beraber ‘Almıyoruz' dediler, o belediyelere de katkı ve destek oldunuz. Açık ya da kapalı esnaftan 3 aylık kira bedellerinin alınmaması konusunda size çok teşekkür ederiz. Kepez'de bulunan kuaför, berber, kahvehane, kıraathane, taksiler ve taksi duraklarında, sürücü kurslarında gerçekleştirdiğiniz ve her hafta düzenli olarak sürdürülen dezenfekte işlemleri içinde çok teşekkür ederim. Esnafımıza maskelerini verdiniz, siperliklerini verdiniz, sağlık setlerini verdiniz, bunlar içinde teşekkür ederiz. Kepez Belediye başkanımız her zaman esnafımızın yanı başında. Esnaf dostu bir belediye başkanı, esnaf dostu bir belediye" diyerek sözlerini tamamladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün AESOB ziyaretine belediye meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.