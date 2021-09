Başkan Tütüncü: “Sanatın olmadığı yerde hayat olmaz”

Sanatın olmadığı yerde hayat olmaz. Sanatınızla şehri güzelleştirmeye, kalplere imza atmaya devam edin” dedi.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Antalya İl Başkanlığı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldi. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada müzisyenler, Fikrimin İnce Gülü, Nazende Sevgilim ve Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın adlı eserleri seslendirdiler. MÜZSAN Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, kabulde yaptığı konuşmada, pandemi döneminde sanat camiası olarak zorlu bir sınavdan geçtiklerini belirtti. Bakarlar, “Pandemi dönemi, bizim için zor bir süreçti. Hazırlıksızdık. O süreçte ayakta durmak güçtü. Bu süreçte Kepez Belediyesi, bizleri yalnız bırakmadı. Projelerle, sosyal desteklerle yanımızda oldu” diye konuştu.

“Sanatınızla kalplere imza atmaya devam edin”

Daha sonra söz alan Başkan Hakan Tütüncü de, müzisyenlere, “O dönemde birbirimize güç vermeli ve destek olmalıydık. Bunu da karşılıklı olarak yaptık. Şarkılarla, gönüllerimizi şenlendirmeye, sanatınızla içimizi güzelleştirmeye devam edin. Bu şehir, her şeyden çok sanatçılarıyla güzel. Sanatın olmadığı yerde hayat olmaz. Sanatınızla şehri güzelleştirmeye, kalplere imza atmaya devam edin. Biz her zaman yanınızdayız. Daha farklı işlerle, projelerle yanınızda olmaya, size destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Siz, sanatınızla insanlarımızın gönlünü güzelleştirmeye devam edin” şeklinde konuştu.

“Güzel projelere imza atacağız”

Güzel projelere imza atacaklarına değinen Başkan Tütüncü, “ İnsanlar mutluluğu; bir şarkının içerisinde kaybolduğunda, baktığı tabloda güzelliği bulduğunda ve bir şiir dinlediğinde kalbi titreğinde görecekler. Bu nedenle sanatçıların mutlulukta çok büyük payları var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız” diyor. Sanatkar olmak ayrı bir şey. Sanatkar, bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Müzisyenlerimizle, sanatçılarımızla güzel projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

MÜZSAN Antalya İl Başkanı Sinem Çevik Bakarlar, ziyaretin sonunda Tütüncü'ye, müzisyenlere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Ziyaret, fotoğraf çekimi ardından sona erdi.