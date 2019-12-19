İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tütüncü: “Şehit annelerimiz en değerli varlığımız”

Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya’nın anıldığı ‘Kepez Şehitlerini Anıyor’ programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz.

Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın anıldığı ‘Kepez Şehitlerini Anıyor' programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Onlar bizim en değerli varlığımız” dedi.


Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kepez şehitlerini anıyor. Kepez'de şehitlerin adının verildiği 18 okul tarafından gerçekleştirilecek olan programların ikincisinde, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya anıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın adını taşıyan ilkokulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı. ‘Kepez Şehitlerini Anıyor' adlı programa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Şehit ve Gazi Aileleri ve Malülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, şehidin annesi Fatma Karakaya ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.


Duygu yüklü programda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Fatma annemizin şahsında bütün şehit annelerimizin ellerinden binlerce kez hürmetle öpüyorum. Şehit ailelerimize sağlıklar ve afiyetler diliyoruz. Onlar bizim en değerli varlığımız. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerden inmesin, Ezan-ı Muhammed-i dinmesin, vatanımız bölünmesin, şehitlerimizin hatırası ebediyen kalplerimizde yaşasın” dedi.


Program Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere çiçek takdimi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.